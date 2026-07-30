Nova ljetna manifestacija na Bijeloj tabiji: Maca u jedinstvenom open-air kabareu

Sarajevo će 17. augusta dobiti novi kulturno-zabavni događaj pod nazivom "Tabija at Night – Najbolji sarajevski dernek", koji će na jednoj od najljepših gradskih lokacija spojiti kabare, muziku uživo i jedinstvenu atmosferu pod otvorenim nebom. Program će predvoditi Dragan Marinković Maca, dok će za muzički dio večeri biti zaduža Anida Isanović i bend Twenty Fingers.

Tabija at Night . Ustupljena fotografija Tabija at Night . Ustupljena fotografija

Organizatori najavljuju večer ispunjenu humorom, muzikom, dobrom energijom i vrhunskom produkcijom, uz jedan od najljepših pogleda na Sarajevo. Događaj organizuje Radio Sedrenik, koje ovim projektom želi obogatiti ljetnu ponudu Sarajeva i pokrenuti novu tradiciju kulturno-zabavnih događaja na Bijeloj tabiji. - Želja nam je bila napraviti događaj koji će spojiti kvalitetan program i jedinstven ambijent. Bijela tabija je jedna od najljepših lokacija u gradu i vjerujemo da zaslužuje više ovakvih sadržaja. Nadamo se da će "Tabija at Night" postati događaj kojem će se publika vraćati iz godine u godinu - poručili su organizatori.

Tabija at Night . Ustupljena fotografija Tabija at Night . Ustupljena fotografija