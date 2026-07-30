Nova ljetna manifestacija na Bijeloj tabiji: Maca u jedinstvenom open-air kabareu

Sarajevo će 17. augusta dobiti novi kulturno-zabavni događaj pod nazivom "Tabija at Night – Najbolji sarajevski dernek", koji će na jednoj od najljepših gradskih lokacija spojiti kabare, muziku uživo i jedinstvenu atmosferu pod otvorenim nebom.
Program će predvoditi Dragan Marinković Maca, dok će za muzički dio večeri biti zaduža Anida Isanović i bend Twenty Fingers.
Organizatori najavljuju večer ispunjenu humorom, muzikom, dobrom energijom i vrhunskom produkcijom, uz jedan od najljepših pogleda na Sarajevo.
Događaj organizuje Radio Sedrenik, koje ovim projektom želi obogatiti ljetnu ponudu Sarajeva i pokrenuti novu tradiciju kulturno-zabavnih događaja na Bijeloj tabiji.
- Želja nam je bila napraviti događaj koji će spojiti kvalitetan program i jedinstven ambijent. Bijela tabija je jedna od najljepših lokacija u gradu i vjerujemo da zaslužuje više ovakvih sadržaja. Nadamo se da će "Tabija at Night" postati događaj kojem će se publika vraćati iz godine u godinu - poručili su organizatori.
Manifestacija će biti održana tokom Sarajevo Film Festivala, kada glavni grad Bosne i Hercegovine bilježi veliki broj domaćih i stranih posjetilaca, što organizatori vide kao dodatnu priliku da Sarajevo dobije još jedan prepoznatljiv ljetni događaj.
Ulaznice su već dostupne putem platforme Ulaznica.org, na biletarnici Skenderija te na drugim ovlaštenim prodajnim mjestima.
Program počinje 17. augusta u 20:00 sati na Bijeloj tabiji.