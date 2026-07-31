Performans u ICIKUM-u: Ima li poezije nakon velikih tragedija

U Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo (ICIKUM) u Sarajevu sinoć je u amfiteatru ispred Centra upriličen performans "Ima li poezije nakon...?", inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Theodora W. Adorna da je "pisati poeziju nakon Aušvica barbarski".
Performans su potpisali režiser Luka Vlaho i dramaturginja Nedžma Čizmo, dok su poeziju interpretirali Mona Muratović i Emir Fejzić. Muzička pratnja na flauti je Ana Tica, dok kostim potpisuje Irma Saje.
Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz predstavu istraživao je šta se događa s poezijom, ali i sa samim jezikom nakon velikih historijskih tragedija.
Publika je pratila scensko promišljanje pitanja kako govoriti nakon katastrofe, kako pisati nakon nasilja i može li poezija pronaći odgovor na tragedije savremenog svijeta.
Performans je pratio razvoj bosanskohercegovačke poezije od epitafa sa stećaka i usmene tradicije, preko stvaralaštva velikih pjesnika poput Safvet-bega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Alekse Šantića, Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Izeta Sarajlića i Abdulaha Sidrana, pa sve do savremenih autora i autorica.
Pred publikom se odvijalo svojevrsno "suđenje poeziji", u kojem je dvoje glumaca preuzimalo uloge sudaca, tužilaca, branilaca i svjedoka, preispitujući šta je kroz historiju proglašavano vrijednim pamćenja, a šta "barbarskim".
Predstava se dotakla i najtežih tema današnjice – genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva, poplava u Jablanici, femicida i ratnih stradanja u Gazi, postavljajući pitanje posjedujemo li još uvijek potrebu i sposobnost da tragediju pretvorimo u jezik.
Performans "Ima li poezije nakon...?" izveden je u amfiteatru ispred ICIKUM-a pred brojnom publikom, u okviru programa "Kvart stih", uz podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo.