Performans u ICIKUM-u: Ima li poezije nakon velikih tragedija

U Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo (ICIKUM) u Sarajevu sinoć je u amfiteatru ispred Centra upriličen performans "Ima li poezije nakon...?", inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Theodora W. Adorna da je "pisati poeziju nakon Aušvica barbarski". Performans su potpisali režiser Luka Vlaho i dramaturginja Nedžma Čizmo, dok su poeziju interpretirali Mona Muratović i Emir Fejzić. Muzička pratnja na flauti je Ana Tica, dok kostim potpisuje Irma Saje.

Performans u Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo . Ustupljena fotografija

Polazeći od ovog paradoksa, autorski tim kroz predstavu istraživao je šta se događa s poezijom, ali i sa samim jezikom nakon velikih historijskih tragedija. Publika je pratila scensko promišljanje pitanja kako govoriti nakon katastrofe, kako pisati nakon nasilja i može li poezija pronaći odgovor na tragedije savremenog svijeta. Performans je pratio razvoj bosanskohercegovačke poezije od epitafa sa stećaka i usmene tradicije, preko stvaralaštva velikih pjesnika poput Safvet-bega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Alekse Šantića, Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Izeta Sarajlića i Abdulaha Sidrana, pa sve do savremenih autora i autorica.

Performans u Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo . Ustupljena fotografija