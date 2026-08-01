U Goraždu otvoren 29. internacionalni Festival prijateljstva

Uz veliki vatromet i podizanje festivalske zastave u Goraždu je sinoć otvoren 29. internacionalni Festival prijateljstva, najznačajnija kulturna manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Ceremoniji je prethodilo otvaranje izložbe „Boje prijateljstva“ u Omladinskoj ulici, nakon čega je festivalska povorka krenula prema centralnoj festivalskoj pozornici ispred Gradske dvorane. Festivalsku zastavu nosili su učenici generacije osnovnih i srednjih škola koji su je i podigli na jarbol.

U okviru programa nastupio je Ibrahim Bešlija dok je poruku mladih Goražda na bosanskom i engleskom jeziku uputila učenica generacije Emela Hadžić, ističući vrijednosti mira, zajedništva i prijateljstva koje Festival njeguje gotovo tri decenije.

Festival je zvanično otvorio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović uz festivalsku himnu „Pruži mi ruku prijatelju“ koju je izvela Pop-rock škola Centra za kulturu Goražde nakon čega je uslijedio i veliki vatromet.

U periodu do 7. avgusta Goražde će biti u znaku prijateljstva, druženja i umjetnosti.

Posjetioce očekuje bogat program uz koncerte domaćih i regionalnih izvođača, izložbe, promocije knjiga, radionice, sportske sadržaje i brojne druge događaje koji će Goražde još jednom učiniti mjestom susreta različitih kultura, umjetnosti i prijateljstva.