Evropski pozorišni spektakl stiže u Sarajevo: Na 8. Sarajevo festu Berliner Ensemble prvi put pred sarajevskom publikom sa predstavom „Brechtovi duhovi“





Užareno sarajevsko kulturno ljeto se nastavlja u prvoj sedmici septembra kada će Sarajevo biti domaćim nekim od najboljih evropskih predstava. Međunarodno pozorište najvišeg ranga se vraća u Sarajevo na velika vrata, nakon mnogo godina odsustva. Sarajevo Fest će se održati od 31. augusta do 7. septembra, 2026. u produkciji East West Centra Sarajevo.

Iz Njemačke dolazi fascinantan spektakl s lutkama, čija je autorica Suse Wächter, najbolja evropska lutkarica. Preko 100 velikih lutaka i muzičari, učestvuju u predstavi „Brechtovi duhovi“ koja je postigla uspjeh od Šangaja do Amsterdama, a nalazi se na redovnom repertoaru kultnog evropskog pozorišta Berliner Ensemble. Predstava će biti izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u subotu, 5. septembra sa početkom u 19:30 sati.

Iz Poljske stiže jedna od najkontroverznijih savremenih evropskih predstava „Nigdje sam/Desvanecimiento“ koja postavlja dramatično pitanje o pravu na umiranje. Ko odlučuje o našim životima i našoj smrti? Norbert Rakowski, veliki poljski reditelj režirao je predstavu koja ostavlja dubok utisak na publiku, i u kojoj se susreću dramski i fizički teatar. Predstava će biti izvedena u četvrtak, 3. septembra sa početkom u 19:30 sati.

„Smrt u Dubrovniku“ autora i reditelja Petra Pejakovića, je snažna, emocionalna predstava o bombardovanju jednog od najljepših svjetskih gradova 1991. godine, koja će otvoriti 8. Sarajevo fest 31. augusta u 19:30 sati.

U jeku popularnosti antičkog svijeta, Sarajevo Fest donosi Sofoklovu antičku tragediju „Elektra“ u režiji čuvenog grčkog reditelja Dimitrisa Tarlowa i izvođenju jednog od najvažnijih atinskih pozorišta „Poreia.“ Savremeno čitanje ovog klasičnog remek djela je bilo hit u Grčkoj prošle godine kada je u premijerno izvedena u najslavnijem antičkom pozorištu u Epidaurusu. Tada ju je gledalo više od 16.000 gledalaca, a na grčkoj turneji koja je uslijedila, vidjele su je još desetine hiljada gledalaca. Ovo je prvi put da u Sarajevo dolazi predstava nastala po antičkoj tragediji u samoj Grčkoj. Predstava je na repertoaru u nedjelju, 6. septembra u 19:30 sati.

Partneri 8. Sarajevo festa su Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sport Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Općina Centar Sarajevo, Goethe-Institut Bosna i Hercegovina, Grad Sarajevo, Adam Mickiewicz Institute, Onassis Stegi, Ambasada Republike Grčke u Bosni i Hercegovini i Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Ulaznice se za sve predstave u produkciji 8. Sarajevo Festa mogu se kupiti na platformi karter.ba i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.