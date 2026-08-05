Glumac Zijah Sokolović za „Dnevni avaz“ o postignućima u karijeri: Cinehill 50 godina je moćna nagrada za umjetničko trajanje

Nakon priznanja koje mu je pripalo na Cinehill Festivalu, Zijah Sokolović nastavlja nizati uspjehe i s filmom „Paviljon“ reditelja Dine Mustafića. Na svečanoj ceremoniji zatvaranja 13. Festivala mediteranskog i evropskog filma u Trebinju filmu su pripala dva značajna glumačka priznanja – Velika povelja Leotara za najbolju žensku ulogu dodijeljena je Jasni Diklić, dok je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu osvojio Zijah Sokolović za izuzetno glumačko ostvarenje u ovom filmu.

Pariz i Trebinje

Prije toga, Sokoloviću je pripala i nagrada „50 godina“ Cinehill festivala u Fužinama, priznanje koje se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti tokom pola stoljeća stvaralaštva. Ove nagrade, kako kaže, nose posebnu težinu i emociju.

- Cinehill 50 godina je moćna nagrada za umjetničko trajanje, a ova u Parizu i Trebinju, za Šumahera, moćan osjećaj da 'ništa mi neće ovaj dan pokvarit', a ni mjesec, pa ni godinu' – kazao je Sokolović.

Govoreći o uspjehu filma „Paviljon“, koji osvaja publiku i stručne žirije širom regiona, istakao je da reakcije na film pokazuju koliko je umjetnost danas potrebna.

- Da je svakodnevica prenapućena histerijom kapitalizma gladna umjetnosti svake, pa i filmske, da progovori slikom o njenim nagomilanim traumama – rekao je Sokolović.

Film „Paviljon“ kroz crni humor govori o dostojanstvu ljudi u trećoj životnoj dobi, a Sokolović u njemu tumači lik Šumahera – čovjeka koji, uprkos usamljenosti, starosti i životnim okolnostima, ne odustaje od ideje drugačijeg svijeta.

- To znači, iz ugla filma, ako se ljudi danas moraju boriti za obično prirodno zasluženo dostojanstvo, još u trećoj dobi, onda je to normalan put kroz 'crni humor' – kazao je glumac.

Dodao je da ga je tema filma duboko dotakla, ali i sam lik koji je igrao.

- Mene lično je mnogo uzbudila i tema filma, a još više uloga dragog plemenitog Šumahera, koji i star i sam i ostavljen i nepokretan želi 'ne bolji, nego drugačiji svijet'. Mnogo ga volim, a vole ga i ljudi širom svijeta, zato je i dobio nagradu – istakao je Sokolović.

Posebna vrijednost

Posebnu vrijednost filmu daje i velika glumačka ekipa okupljena iz cijelog regiona. Na pitanje o saradnji s kolegama i rediteljem Dinom Mustafićem, Sokolović je naglasio zajedničku energiju i povezanost kroz ideju koju film nosi.

- Svi smo mi stari dobri glumci željni da bar u ulogama dignemo revoluciju – rekao je.

Govoreći o radu s Dinom Mustafićem i kolegama, podsjetio je na dugogodišnje poznanstvo i saradnju, ali i izrazio žal zbog odlaska velikog glumca Meta Jovanovskog.

- Mi smo stari znanci i iz pozorišta, a evo, opet iz filma, ujedinjeni u ljubavnom odnosu do ideje 'drugačijeg svijeta'. Mnogo nam je žao što je, poslije snimanja, preminuo divni, romantični glumac Meto Jovanovski, čovjek za 'drugačiji svijet' – kazao je Sokolović.

Pitanje za čitav svijet

Nakon uspješnog predstavljanja na Sarajevo Film Festivalu i novih festivalskih priznanja, „Paviljon“ nastavlja svoj međunarodni put. Sokolović vjeruje da priča filma ima univerzalnu snagu i da može doprijeti do publike bez obzira na granice.

- Tema je i pitanje za čitav svijet, zašto nismo digli revoluciju kad smo mogli ili trebali ili nikad nije kasno, pa ni u trećoj dobi, kada smo sami i ostavljeni – poručio je Zijah Sokolović.