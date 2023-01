Gordana Boban: U našem društvu sve je naopako, ne postoji sistem vrijednosti

Slogan 34. susreta kazališta u Brčkom, koji će biti održani od 16. do 24. novembra, glasi „Grad u teatru, teatar u gradu”. U takmičarskom dijelu festivala bit će izvedeno osam predstava iz naše zemlje, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

- Drago mi je kada bilo koja predstava ide bilo gdje van Sarajeva, kako bi je vidjeli ljudi i u drugim mjestima – poručuje Boban na početku razgovora.

Za Vaš lik u „Mirnoj Bosni“ mogu se čuti dobri komentari. Desi li se nekada da Vam publika privatno čestita?

- Ponekad da. Inače, zavisi i od toga koliko ostanem u pozorištu nakon igranja i družim li se s publikom. Uglavnom ljudi imaju potrebu da kažu svoje mišljenje i komentiraju našu igru, što mi je uredu.

Je li Vam dodatna satisfakcija kada vidite da je pozorište puno, pa ljudi i na podu sjede?

- To je glumcu vrlo važno. S druge strane, i kada je manje posjećeno, nama je igrati, pa kako god. Inače, prioritetni zadatak nam je uigranost na sceni. Recimo, tekst „Mirna Bosna“ nije mnogo zahtjevan, jer je lokalnog karaktera, i priča je iz našeg susjedstva, pa je malo i opuštenije, dok, naprimjer, kada radimo Šekspira, puno je zahtjevnije i teže.

Smatrate li da lokalne teme privlače publiku u pozorište?

- Znate, ja mislim da su ljudi gladni smijeha, a ovo je, nažalost, tekst koji govori o surovoj stvarnosti u kojoj žive građani ne samo naše zemlje nego je to i pitanje regije. Ono što je prednost Bosanaca i Hercegovaca je to što uspijevamo da tu crnu stvarnost obojimo bh. humorom, kojeg su ljudi gladni. Jednostavno, žele da se smiju, pa makar i na vlastiti račun, a mi smo poznati po tome. Tako da je to jedna od stvari koja privlači publiku u teatar.

Kroz predstavu spoznajemo da ljudi koji su bili društveno nevidljivi postaju vidljivi kada počnu da se bave prljavim poslovima. Je li inače u životu tako?

- Naše društvo, realno, ovako kako je postavljeno šalje tu poruku, i mislim da je Boris Lalić kroz ovaj tekst želio pokazati da u našem društvu ne postoji sistem ljudskih vrijednosti, zapravo nikakvih i sve je izvrnuto. U „Mirnoj Bosni“ na kraju nas sve pokupi policija osim našeg Bokija (Davor Golubović), koji je bezazlen, mio, drag i jedino on nevin i čiste duše mladić ne završi u zatvoru za razliku od nas koji smo svjesno ušli u kriminalni poduhvat, misleći da smo društveno nevidljivi. Ipak, na kraju završavamo u zatvoru i onda se postavlja pitanje: „Hoće li kriminalci koji vladaju našom zemljom završiti u zatvoru?“. Nemam pojma, ali nadam se da hoće i da će se cijeli sistem vrijednosti uskoro promijeniti.