Josip Pejaković izabran za predsjednika Umjetničkog savjeta NPS-a

Prof. dr. sc. Darko Lukić, rođen 1962. godine, teatrolog, pisac, mentor, trener i konzultant. Diplomirao je komparativnu književnost, filozofiju i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Umjetnosti u Beogradu, a doktorirao znanosti o umjetnosti – teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Preddoktorski istraživački studij završio je na Tisch School of the Arts New York University kao Fulbrightov stipendist, a diplomirao je i kulturni menadžment na Evropskoj akademiji za kulturu i menadžment u Salzburgu. Stručno se usavršavao na Institutu za kazališnu antropologiju Sveučilišta u Copenhagenu, te kao stipendist francuskog Ministarstva kulture u rezidenciji Le Chertreuse u Avignonu i kao stipendist The British Councila u kazalištu Royal Court u Londonu. Bio je glavni urednik monografije Sarajevski balet 1950 – 1990. . Od 2018. živi u Njemačkoj odakle kao neovisni stručnjak radi u području umjetničkog obrazovanja i kulturne proizvodnje. Ekspert je u multidisciplinarnom ekspertnom timu za gradnju kapaciteta Kulturnih prijestolnica Europe.