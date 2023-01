Direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipović za "Avaz": Film nije samo zabava

Značajan fond

Filmovi koji su proglašeni kao pokretno nacionalno dobro su od izuzetnog značaja i to se odnosi na 40 prvih igranih filmova u BiH. To su igrani, dokumentarni, kratki-igrani i animirani filmovi koji sačinjavaju BiH nacionalnu zbirku, kao i značajan fond inozemnog filma. Uposlenici ove ustanove istražuju, prikupljaju, arhivistički obrađuju, štite i čuvaju ovaj izuzetno vrijedan fond naše kinoteke.



- Jedan poseban fond je filmski, a odnosi se na period od 1946. do 1949. kada su snimani žurnali o Bosni i Hercegovini. To je izuzetno vrijedan materijal. Obilazili su se svi dijelovi BiH i snimale su se priče o različitim uspjesima nakon Drugog svjetskog rata. To je bila borba za obnavljanje porušene zemlje i za sam njen opstanak – kaže za „Avaz“ direktorica Devleta Filipović.

Ostali dio fonda sačinjavaju inozemni filmovi, koji su prikazivani u našim kinima u prethodnom periodu.

Kinoteka BiH tako u bogatom fondu, između ostalih, čuva kultna filmska ostvarenja bosanskohercegovačke kinematografije kao što su: “Sjećaš li se Dolly Bell”, “Kuduz”, “Miris dunja”, “Otac na službenom putu”, “Žena s krajolikom”, “Crni biseri”, “Horosko”, “Mali vojnici”, i brojni drugi.