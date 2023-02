Umjetnik svjetskog glasa Safet Zec za "Avaz": I pored svega, Bosna je čudo

Umjetnik Safet Zec (79) posljednje januarske dane provodi u svom voljenom Počitelju i, kako je ekskluzivno za "Avaz" otkrio, sprema se za put u Italiju.



Nije baš htio reći o čemu se radi, tek je napomenuo da su u pitanju njegove tri slike i da će se o svemu tek čuti.

No, uzimajući u obzir da Zec u Italiji uživa zvjezdani status, da ga zovu “il grande maestro“, da je njegovim radom impresioniran i papa Franjo, sigurno je da javnost očekuje velika umjetnička priča.

Živimo apsurd

- U Počitelju sam, uživam na suncu, a, evo, vidim da je i u Sarajevu granulo - kazao nam je raspoloženi Zec.

No, osmijeh nestaje u trenutku kada ga pitamo za aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini.

- Od užasa rata pa svih 30 godina ništa novo, ništa... Mi smo zemlja, ne znam ni kako da nazovem to... Nažalost, to je politički teatar. Tim ljudima je važno gdje će ko, koje će mjesto zauzeti, a ne šta će na tom mjestu raditi, ni koje su njegove obaveze, ni koji bi mogli biti njegovi ljudski i civilizacijski doprinosi. Tako da je to apsurd koji živimo. Ja ne znam kako uopće išta funkcionira s takvim ljudima.

Nevjerovatno... Stalno čekamo dan kada će nešto početi, dan kada će... Zapravo mi nemamo ni pravo niti ćemo dobiti taj dan - ogorčen je Zec.

Umjetnika koji bi u inozemstvu mogao živjeti onako kako mu i pripada ljubav prema domovini drži ovdje. Pored svega, on s mnogo emocija govori o našoj zemlji.

Neshvaćena i neuređena

- Bosna je na kraju svega, i pored svega, jedno čudo. Bosna je i nakon svega vrijedna ljepota, neshvaćena, neuređena. Evo, ja sjedim ovdje, u Počitelju, koji je metafora svega toga. Turizam će biti možda prva grana od koje ćemo vidjeti hair. Ljude zanima ta naša zemlja, ona je još i neuređena i uružnjena, ali ima svoju ljepotu. Tako da ljudi dolaze - kazao je Zec.

On godinama apelira da neko obrati pažnju na biser kao što je Počitelj.

- Mogao bi donijeti hair svim ovim ljudima koji prodaju tu voće, čuče, a mogli su izdavati svoje apartmane, kuće... Pogledajte samo medresu, han koji je zatvoren, hamam koji je zatvoren, umjetničku koloniju koja je godinama zatvorena... Sve su to mjesta od prvorazrednog značaja i ljepote - istakao je Zec.

U Hercegovinu bi se morao plaćati ulaz

- Imamo zemlju koja je čudo. Na 10-12 kilometara mijenjate strukturu, penjete se, silazite... Tu su vode, jezera, šume... Kažem, gledajući ovo sunce pri ulasku u mostarsko polje, morali bi plaćati ulaz u tu Hercegovinu sunčanu. Bez obzira na sve, zemlja opstaje, i neuređena i nenjegovana... To je to, Bože dragi - kazao nam je Zec.

Dođu

turisti na Počiteljsku kulu, gore ne nađu ništa... Godinama upozoravam na Počitelj, ali uzalud.