Roman Ruždije Adžovića "Ogrlica iz Šanliurfe" objavljen u Americi na engleskom jeziku

Nakon što je doživio šest izdanja na bosanskom jeziku, te izdanja na turskom i albanskom, roman Ruždije Adžovića objavljen je u Americi i na engleskom jeziku ("Necklace from Sanliurfa").

Prevodilac je prof. dr Pashko Camaj, univerzitetski profesor iz Njujorka, koji je zaslužan i za izdavanje Adžovićevog romana na albanskom jeziku.

Roman je dostupan u štampanom i on-line izdanju, a može se naručiti preko "Amazona" i još 27 drugih popularnih platformi.

Sama krči svoj put

Autor Ruždija Adžović ne krije zadovoljstvo što je njegov roman "Ogrlica iz Šanliurfe" doživio i izdanje na engleskom jeziku, i to u Americi.

- Ovo je još jedna potvrda da "Ogrlica iz Šanliurfe" sama krči svoj put, stigavši do američkog, turskog i albanskog tržišta. Za autora je to veliko priznanje i potvrda da njegovo djelo ipak nešto vrijedi. Englesko govorno područje je ogromno. Nadam se da će ovaj moj roman, nakon objavljivanja na engleskom jeziku, doseći do što većeg broja čitalaca - kazao je Adžović.

Kako je i najavio, izdanje na engleskom jeziku posvetio je gradu Šanliurfi, na jugoistoku Turske i njegovim građanima, koji su stradali u nedavnom razornom zemljotresu.

- Moj roman vezao me za Šanliurfu za čitav moj život. Teško sam doživio vijest o stradanju Turske i Sirije u zemljotresu, a najviše me pogodilo što ni Šanliurfa nije pošteđena u toj katastrofi. Zato, u znak solidarnosti sa Šanliurfom i svim njenim građanima ovo izdanje mog romana na engleskom jeziku posvetio sam upravo njima - poručio je Adžović.

Uskoro na francuskom i azerbejdžanskom

Prema njegovim riječima, postoje nagovještaji da će njegov roman uskoro doživjeti izdanje i na francuskom i azerbejdžanskom jeziku.

Inače, protekle dvije godine su bile veoma plodonosne za Adžovićev književni i publicistički rad. U tom periodu, u izdanju "Buybooka", objavljena je njegova knjiga "Tunjo", o akademiku Muhamedu Filipoviću.

Završio je knjigu sličnog formata o akademiku, pjesniku i filmskom scenaristi Abdulahu Sidranu i njeno objavljivanje se očekuju u narednih mjesec, dva.

Adžović je i autor monografije "Merhamet 100 godina - Rođen iz duše naroda", koja je objavljena krajem januara ove godine. Uskoro završava i svoj novi roman, radnog naslova "Sjena Sergeja Jesenjina".

- Sa nestrpljenjem očekujem objavljivanje knjige o Abdulahu Sidranu. Bez lažne skromnosti, očekujem da će ova knjiga biti veoma čitana u čitavom regionu - naglasio je Adžović.