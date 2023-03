Tamara Štrelov-Tabulov za "Avaz": Interesantno je postati neko drugi

- Presretna sam što sam ovdje. Već na Akademiji sam debitirala u NPS-u u ulozi Amora u djelu „Orfej i Euridika“, a onda sam imala niz uloga. Pred sam rat 1990. godine pjevala sam ulogu Dijane u „Orfeju u podzemlju“, a protagonista onoga što danas radim tada je bila Gertruda Munitić. Sada se vraćam u Sarajevo, i to poslije velikog gala koncerta 2016. godine povodom 70 godina rada Sarajevske opere. U Sarajevu imam stan i bez Sarajeva ne mogu. Tako da je ove godine ispala prilika da se radi „Orfej u podzemlju“. Predložili su mi da radim ulogu Euridike, što sam rado prihvatila. I uživam – kazala nam je Štrelov-Tabulov.

- Radimo režijske probe, zajedno s orkestarskim. Velika je to organizacija. Treba organizovati hor, orkestar, soliste, svaki detalj. Imamo dvije podjele. Aida i ja se mijenjamo, svaka ima svoje probe. Radnja je vrlo živahna, svašta se dešava. Pjevač, zapravo, govori, pjeva, pleše i glumi, što je vrlo zahtjevno i naporno. Ali je i lijepo, to je naš posao – istaknula je Štrelov-Tabulov.

Premijera operte u dva čina „Orfej u podzemlju“ kompozitora Žaka Ofenbaha (Jacques Offenbach), u režijskoj postavci Nine Kleflin, bit će izvedena u petak, 10. marta, u 19.30 sati.

Svjesna da su se vremena promijenila te da NPS ima nove generacije pjevača, ali dirigent, maestro Ognjen Bomoštar, kaže nam, dirigirao je „Orfejom“ i prije 33 godine.

Predviđa uspjeh

- Ovaj „Orfej“ je puno savremeniji, moderniji. Mislim da vrijeme donosi puno toga. Prošlo je dosta vremena od te ’90. I tada je naš „Orfej“ bio veoma lijep, ali u odnosu na ovaj je zastario. Ide se uvijek naprijed. Meni se čini da će ovo zaista postići veliki uspjeh pred sarajevskom publikom. Mi se tokom proba smijemo jedni drugima. Postoje i malo provokativnije scene, možda će za sarajevsku publiku biti malo slobodnije, erotičnije. To ćemo još vidjeti. Ali zaista se zabavljamo, uživamo u kompletnom procesu – rekla je Štrelov-Tabulov.

Priznala je da joj se desi da se budi po noći pokušavajući se sjetiti neke arije iz predstave te bude primorana da ustane i podsjeti se.

- Totalno sam u ulozi. Živim je van scene. Interesantno je postati neko drugi na izvjesno vrijeme. I sada se sjećam, kada sam pripremala Luciju di Lamermor (Lucia di Lammermoor) u Splitu, njenog ludila, doživljavala sam to duboko. Kada sam poslije proba izlazila iz HNK u Splitu, hodala sam kao poluluda ulicama. Mislim da smo svi mi umjetnici takvi. Kada radimo ulogu, saživiš se s tim, živiš s njom dok je ne naučiš, dok ti ne legne na grlo, kako se kaže u pjevačkom žargonu, dok je ne apsorbiraš potpuno – zaključila je Štrelov-Tabulov.

Zima i snijeg

- U Sarajevu sam od 15. januara. Lijepo mi je, radim posao koji volim, ne mogu da se žalim. A tu je i snijeg. Volim zimu i snijeg. Svi mi se čude što dolazim zimi u Sarajevo, kada su bljuzgavica i snijeg, a ja to izuzetno volim. Sve mi se poklopilo. Ostajem do 15. marta. Čekaju me obaveze, 18. marta već imam jednu travijatu u Rimu. Ide se dalje. Nadam se da ću se u Sarajevo vratiti za druge predstave - istaknula je Štrelov-Tabulov.