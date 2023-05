Premijera u galeriji BKC-a: Komedija "K'o da je meni lako" Jasmina Gelje izazvala smijeh do suza

Urnebesna hit komedija ''K'o da je meni lako'' u izvedbi legendarnog glumca Jasmina Gelje premijerno je izvedena večeras u galeriji Bosanskog kluturnog centra.



Predstava govori o muško-ženskim odnosima, po prvi put ispričana iz ''donje'' perspektive. Na duhovit i komičan način, ''ON'' priča svoju životnu priču i šta su mu sve radile ''pripadnice ljepšeg pola''. Kako su ga vukle, tukle, zlostavljale i maltretirale, kako su ga čupale, vezivale i mazale? Koliko se ''ON'' morao truditi da bi im ugodio, i da li su se ''ONE'' prema njemu odnosile ''damski''? Da li ''ON'' može biti žrtva nasilja, da li ''ON'' može biti zlostavljan, i da li su ''NJEGOVA'' prava ugrožena?

Geljo je nasmijao publiku do suza, a predstava je ispunila sva očekivanja.