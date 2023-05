Hit komedija "Seks i glad" Tarika Filipovića sutra u Mostaru, potom u Sarajevu i Tuzli

U ovoj komediji upoznat ćemo ili prepoznati najrazličitije vrste seksualnih odnosa, pomagala, kao i neke savremenije fenomene poput cyber seksa, chem seksa ili npr. roll playa, a sve to na edukativno zabavan način, uz mnogo smijeha.

Dr. Udo Špricnmaher u novom kazališnom šou "Seks i glad" postao je doktor za one stvari, profesor i plejboj, koji publiku na zanimljiv i duhovit način odvodi na uzbudljiv safari kroz prašumu pojmovlja iz područja ljudske seksualnosti.

- Prošlo je pet godina od moje prve monodrame "Ćiro", gdje sam konačno oslobodio pisca u sebi. Nakon toga je uslijedio rad na predstavi "Predsjednici&ca", pa sam bio dio autorskog tima predstave "Da sam ptica", dok sam predstavu naziva "Sex i glad" radnog naslova "Doktor za one stvari" doista dugo kuhao u sebi. Napravio sam je ponukan time što sam u životu gledao stvarno mnogo predstava, pa i filmova o temi seksa, u kojima je sve bilo, kako se kaže "prvoloptaški". Naravno, svi smo svjesni da u filmovima ili predstavama o toj temi ne možete zaobići neka opća mjesta, ali gledajući sve to što sam pogledao, pomislio sam: "Čekaj, pa to bi se moglo 'prodati' i skuplje". Pa sam se onda sam odlučio prihvatiti tog posla - izjavio je Tarik za medije, koji pod "skuplje" misli na duhovitije i originalnije.

Nakon mini turneje po BiH prošle godine, predstava Tarika Filipovića "Sex & glad / Doktor za one stvari", na zahtjev publike ponovo stiže u BIH.

Mostarsku publiku nasmijat će do suza sutra, 3. maja u velikoj dvorani Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača, potom 5. maja sarajevsku u Domu mladih, a ovu mini turneju završava u tuzlanskom BKC-u 6. maja.

