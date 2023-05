Na sceni Narodnog pozorišta premijera "Orestija" 20. maja

Dramska predstava „Orestija“ rađena prema tragediji dramatičara Eshila, u režiji Slobodana Unkovskog, jednog od najnagrađivanijih i najuspješnijih reditelja u regiji premijerno će biti izvedena u subotu, 20. maja, na sceni Narodnog pozorišta.

Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Dino Mustafić istaknuo je na pres-konferenciji da Eshilova Orestija napisana 458. prije nove ere, itekako komunicira s današnjim vremenom.

On je istaknuo da je posebno zadovoljstvo što će ovu predstavu u Narodnom pozorištu režirati Unkovski koji je inspiracija mnogim rediteljima s Balkana, s ovih prostora.

Egzistencijalna dilema

- Iako je ovo možda komad koji je u temeljima savremene Evrope, zato što govori o demokratiji i pravdi kada ga gledate u bosanskohercegovačkom kontekstu onda vidite da to više nije neka mitska priča nego da je to naša egzistencijalna dilema. Da je to nešto što mori naše društvo, opterećuje savjest i donosi nemir - kazao je Mustafić.

Direktorica Drame Narodnog pozorišta Sarajevo Vedrana Božinović podsjetila je na Tolstojevu rečenicu „Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način“ parafrazirajući je kao „ svi nesretni narodi, nesretni na svoj način".

- Živimo na tlu koje je zatrovano prošlošću, gdje se krugovi osvete nikada ne završavaju -kazala je Božinović.

- Ono šta je počelo davno prije našeg vremena postaje nešto što određuje i naše vrijeme i naše živote. I nažalost i živote onih koji dolaze. Pitanje je kako završiti krug osvete i da li on uopšte može biti završen. Kako završiti krug nesreće i da li nesreće može da se završi - navela je Božinović.

Vrlo važan komad

Ona je istakla da je „Orestija“, koja će biti na sceni Narodnog pozorišta, vrlo važan komad urađen na savremen način.

Unkovski je rekao da „Orestija“ promišlja o pitanju neprekidnog lanca osvete koje je i danas prisutno – do kada nova pokoljenja treba da nose teret grijehova predaka.

Reditelj Slobodan Unkovski između ostalog je rekao da je sa ansamblom radio predstavu da bude savremena, sa drugačijim čitanjem.

Uloge tumače

U predstavi igraju: Vedran Đekić, Mediha Musliović, Izudin Bajrović, Ermin Sijamija, Ejla Bavčić Tarakčija, Amina Begović, Maja Izetbegović, Merima Lepić Redžepović, Mona Muratović, Sanela Krsmanović Bistrivoda, Irfan Ribić, Alen Konjicija, Pavle Novaković, Faruk Hajdarević, Sara Seksan, Vedad Čano, Alisa Čajić i Elma Fetić.

Dramaturginja je Jelena Miljović, scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, kostimografkinje Vanja Ciraj Džudža i Irma Saje, te kompozitorica Irena Popović Dragović.

Predstava je rađena u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo i Scene MESS.