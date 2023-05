U junu u Sarajevu izvođenje poeme "Hava majko, koliko ti je srce" Sabita Bekte

U Sarajevu će, 8. juna u Osnovnoj školi 'Meša Selimović’, biti upriličeno izvođenje poeme "Hava majko, koliko ti je srce“ autora Sabita Bekte, posvećene Havi Tatarević iz Prijedora koja je, u kratko vrijeme tokom rata u BiH, ostala bez šestorice sinova i muža.

Autor kaže da tako nastoji svim ljudima, koje nepravda i zlo bole, posebno mladima ‘približiti’ priču o tom strašnom događaju. Čini to uz pomoć umjetnika poput Hasije Borić, koja je tu poemu izvodila u BiH kao i na gostovanjima u Švedskoj i Danskoj.

- Sad radim sa glumicom Minkom Muftić, a u programu planiranom za 8. juni u Sarajevu sudjelovat će i solista Opere Narodnog pozorišta Sarajevo Ileš Bečei, profesor gitare Elvir Solak, Gordan Šimić kao reditelj te mnogi drugi. Dramaturgiju je uradio dirigent Munir Mešanović, a u programu bi trebalo da sudjeluje i Hor OŠ ‘Meša Selimović’ - kazao je u razgovoru za Fenu.

Prema riječima Bekte, poema je u krakom periodu jako odjeknula u javnosti te su pozvani za nastup širom Bosne i Hercegovine. Među ostalim za 11. juli planirano je izvođenje u Srebreniku kod Tuzle, a 15. jula tom poemom trebalo bi da bude otvoren ‘Maglajski festival’.

Poema posvećena Havi Tatarević - majci šestorice ubijenih sinova iz Prijedora bit će uvrštena i u zbirku ‘Besano nebo’ Sabita Bekte, koja bi trebalo da bude objavljena uskoro a sadrži patriotske i slobodarske pjesme o majci i njegovom životu.

Havini sinovi Senad, Sejad, Nihad, Zilhad, Zijad, Nishad, te suprug Muharem ubijeni su tokom zločinačkog pohoda u Prijedoru. Posmrtne ostatke svojih šest sinova i supruga Hava je pronašla u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini.

Autor poeme Sabit Bekto bivši je logoraš prijedorskih logora i svjedok brojnih tortura. Kaže da nije bilo lako raditi na toj poemi.

- Za sudbinu Have Tatarević čuo sam u vrijeme dok sam, tokom rata u Bosni i Hercegovini, boravio u jednom od logora. Potreslo me to, trznulo i potaklo da pomislim da od goreg ima i gore. Pod utjecajem tih emocija i napisao sam radnu verziju poeme, potom je dorađivao. Sad sam došao do srži, mada o tim događajima nisam niti mogu prestati da pišem. To je jače od mene, što me tjera i moram o tome pisati - naglasio je.

Sabit Bekto boravio je, po završetku rata u BiH, određeno vrijeme u inozemstvu potom se vratio u Sarajevo. Pisanjem se bavi od rane mladosti, a za sebe kaže da uglavnom piše o onom što je vidio i doživio.