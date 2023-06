Muzički festival u Tuzli posvećen kompozitoru Franji Bosancu

Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Glavna podružnica Tuzla, organizirat će u junu s Franjevačkim samostanom u Tuzli muzički festival koji će nositi ime kompozitora iz 15. i 16. vijeka Franje Bosanca – Franciscusa Bossinensisa, saopćeno je iz HKD Napredak Tuzla.



Na temelju sačuvanih i dostupnih djela, napomena s mrežnih stranica Hrvatske enciklopedije i Hrvatskog biografskoga leksikona, te vrlo oskudnih biografskih podataka o muzičkoj kulturi 16. vijeka, danas se u prve bosanskohercegovačke kompozitore ubraja upravo spomenuti Franciscus Bossinensis – Franjo Bosanac.

Može se sa sigurnošću navesti, kako stoji u tekstu Lovre Županovića "Hrvatska glazba u XVI stoljeću", objavljenom u časopisu "Kolo" (1968), da je rođen krajem 15. vijeka, oko 1490. godine, najvjerojatnije u Bosni, u okolici Srebrenika, da je živio u Veneciji i radio u štampariji muzikalija Ottaviana Petruccija te da je prijateljevao s protonotarom (prvi bilježnik) crkve Sv. Marka Gerolamom Barbadigom, kome je posvetio svoje djelo. Sve je to on sam naveo, bilježi Županović, bilo u predgovorima znamenite dvosveščane zbirke "Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto" (Venecija, 1509; Fossombrone, 1511).

Iako su biografski podaci o njemu oskudni, njegovo je stvaralaštvo danas moguće sagledati u najpotpunijem obimu.

Muzički festival u Tuzli nazvan po njemu (Franciscus Bossinensis) upravo ima cilj da vrati važnost njegovog muzičkog djela, ali i podsjetiti da je širi prostor BiH, našeg susjedstva i zapadnog Balkana ravnopravni dio evropske kulturne i muzičke baštine, saopćeno je.