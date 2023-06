Objavljeni članovi žirija Takmičarskog programa – igrani film 29. Sarajevo Film Festivala

Glumica i rediteljica Mia Vasikovska (Wasikowska)(predsjednica žirija), glumac Zlatko Burić, glumica Danica Ćurčić, reditelj i glumac Juraj Lerotić i kustos Odsjeka za film u MoMA-i Josh Siegel, članovi su žirija Takmičarskog programa – igrani film 29. Sarajevo Film Festivala, sapćeno je iz direkcije SFF-a.

Predsjednica žirija 29. Sarajevo Film Festivala Mia Vasikovska, izjavila je da je oduševljena što će biti predsjednica žirija 29. Sarajevo Film Festivala sa tako divnim članovima međunarodne umjetničke zajednice.

- Čini se da je ovo posebno važan trenutak da se prisjetimo početaka festivala i da slavimo važnost okupljanja s ciljem promocije različitih kultura, perspektiva i iskustava kroz umjetnost - kazala je Mia Vasikovska.

Vasikovska se pridružuje plejadi filmskih autorica i autora koji su predsjedavali žirijem Sarajevo Film Festivala u prethodnim izdanjima: Mike Leigh (2004), Miki Manojlović (2005), Jasmila Žbanić (2006), Jeremy Irons (2007), Nuri Bilge Ceylan (2008), Mirjana Karanović (2009), Cristi Puiu (2010), Ari Folman (2011), Kornél Mundruczó (2012), Danis Tanović (2013), Béla Tarr (2014), Călin Peter Netzer (2015), Elia Suleiman (2016), Michel Franco (2017), Asghar Farhadi (2018), Ruben Östlund (2019), Michel Hazanavicius (2020), Jasna Đuričić (2021), Sebastian Meise (2022).

Premijera u Kanu

Mia Vasikovska glumica i rediteljica ((Australija, Poljska) nedavno je ostvarila ulogu u trileru Club Zero Jessice Hausner, premijerno prikazanom na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

U skorije vrijeme ostvarila je uloge u filmovima: Bergmanovo ostrvo rediteljice Mie Hansen-Love, Blueback reditelja Roberta Connollyja, zasnovanom na istoimenom romanu Tima Wintona, Blackbird reditelja Rogera Michella pored Kate Winslet, Sama Neilla i Susan Sarandon, Netflixovom filmu The devil all the time s Chrisom Evansom, Robertom Pattinsonom i Tomom Hollandom, te debitantskom filmu rediteljice Mirrah Foulkes, Judy and Punch koji joj je donio nagradu Kruga filmskih kritičara Australije za najbolju glumicu.

Međunarodno priznanje stekla je glavnom ulogom u ekranizaciji romana Levisa Karola (Lewisa Carrola), Alisa u zemlji čuda reditelja Tima Burtona iz 2010. godine, u kojem je igrala sa Johnnyjem Deppom, Anne Hathaway i Helenom Bonham Carter. Ova uloga donijela joj je nagradu AFI za najbolju internacionalnu glumicu. Istu ulogu reprizirala je 2015. godine u nastavku Alisa iza ogledala.

Rediteljski debi ostvarila djelom „Long,clear view“ segmentom omnibusa The turning zasnovanog na istoimenoj zbirci pripovijedaka australskog pisca Tima Wintona. Uslijedio je Afterbirth , segment u filmu Madl , internacionalnom omnibusu kratkih filmova s inovativnim ljubavnim pričama, premijerno prikazanom na Filmskom festivalu Tribeca.

Pozorišni debi

Pozorišni debi na velikoj sceni ostvarila je 2019. godine ulogom Ralph u predstavi „Gospodar muha“ u režiji Kipa Williamsa i produkciji Sydney Theatre Company.

Glumac Zlatko Burić debitovao je u danskoj kinematografiji legendarnom ulogom Mila u filmu Pusher Nicolasa Windinga Refna (1996). Za ovu ulogu dobio je nagradu za Najboljeg sporednog glumca Danskog udruženja filmskih kritičara, Bodil Awards. Potom prelazi na televiziju, gdje je imao glavnu ulogu u seriji Taxa (1997-1999), da bi kasnije ponovo sarađivao s Nicolasom Windingom Refnom u filmu Bleeder (1999) uz Madsa Mikkelsena, a potom opet igrao Mila u završetku trilogije, Pusher (2005)) Burić je 2021. udružio snage sa švedskim rediteljem Rubenom Östlundom u filmu Trougao tuge koji je nagrađen Zlatnom palmom na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine. Iste godine Burić je dobio nagradu za najboljeg glumca na dodjeli Evropskih filmskih nagrada za ulogu Dimitrija u Trouglu tuge .

Glumica Danica Ćurčić diplomirala je na Danskoj nacionalnoj školi scenskih umjetnosti 2012. godine. Rođena u Srbiji, odrasla je u Danskoj. Njena biografija uključuje uloge u serijama The chestnut , Warrior i Face to face , filmovima Murina, Silent heart , Out stealing horses i drugima

Reditelji i glumac Juraj Lerotić Juraj Lerotić rođen je u Kielu. Studij filmske režije završio je u Zagrebu. Debitantski film Sigurno mjesto za koji je napisao scenarij, režirao ga i u kojem glumi, prikazan je na festivalima širom svijeta i dosad je nagrađen s više od dvadeset nagrada - između ostalih i nagradom za Najbolji debitantski film i Best Emerging Director Award festivala u Locarnu te Srcem Sarajeva za najbolji film i najbolju mušku ulogu na 28. Sarajevo Film Festivalu. Živi i radi u Splitu i Zagrebu.

Kustos Odsjeka za film u MoMA-i Josh Siegel organizovao je preko 150 filmskih, medijskih i galerijskih izložbi, od kojih su mnoge rangirane među najbolje u New York Timesu, Artforumu, Film Commentu, Cahiers du cinéma i New Yorkeru. Član je odbora za selekciju na festivalima New Directors/New Films i Doc Fortnight, a osnivač je i direktor festivala To Save and Project: The MoMA International Festival of Film Preservation (Sačuvati i prikazati: MoMA međunarodni festival očuvanja filma). Siegel je urednik i autor knjige „Frederick Wiseman i moderna savremena umjetnost u MoMA-i od 1980. godine“, te monografija „Dušo, hladno je napolju: historija finske kinematografije“ i „Poljska škola filma u Łodźu: 50 godina“. Član je izvršnih odbora u MacDowellu (uz odbore za nominaciju, prijem i DEAI), Light Industryu, Cinema Tropicalu i Fondaciji Maurice Sendak.

Predavao je na brojnim institucijama, uključujući Univerzitet Yale, Univerzitet Columbia, Akademiju umjetnosti Cranbrook, Univerzitet New York i Pixar; bio je član panela za dodjelu nagrada Nacionalne zadužbine za umjetnost, nagrade Alpert Award u Arts/CalArts-u, u Institutu naprednih studija Radcliffe na Harvardu, Odsjeku za kulturu Grada New Yorka i Fondaciji Penny McCall; bio je član žirija na mnogim međunarodnim filmskim festivalima, uključujući Veneciju, Locarno, BAFICI (Buenos Aires), Torino, Dublin, Cartagenu i Vancouver. Za MoMA-inu kolekciju prikupio je više od 1.000 filmova i medijskih instalacija, uključujući glavne kolekcije Roberta Franka, Fredericka Wisemana, Jacka Smitha, Errola Morrisa, Ingmara Bergmana, Kellyja Reichardta, Tisse David, Jema Cohena, Lucy Raven i Petera Huttona.

Ovogodišnji 29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta, saopćeno je.