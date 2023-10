Svečana ceremonija: Gradimiru Gojeru uručen Zlatni lovorov vijenac

U Galeriji Gabrijel u Kamernom teatru 55 održana je svečana ceremonija dodjele Zlatnog lovorovog vijenca za doprinos umjetnosti teatra Gradimiru Gojeru, kao najveće priznanje koje dodjeljuje Direkcija Festivala MESS.

U svojoj bogatoj biografiji bilježi preko šezdeset knjiga, te 129 teatarskih režija za koje je osvojio oko trideset nagrada, uključujući Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva - za ostvarenja u scenskoj umjetnosti i posebno za režiju predstave Bašeskija, san o Sarajevu. Jedan je od osnivača Mostarskog teatra mladih i Sarajevskog ratnog teatra – SARTR-a, te osnivač i organizator manifestacije Teatarske molitve za mir 1992. – 1995. Bio je jedan od vodećih protagonista i organizatora pokreta duhovnog otpora agresiji na Sarajevo i BiH.

Prisjetivši se najtežeg perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva kada je postao direktor Kamernog teatra 55, te i kao jedan od pokretača ideje formiranja Sarajevskog ratnog teatra, Gojer je istakao važnost svih festivala i priznanja koji njeguju kulturu sjećanja. „Mene Festival MESS prati od studentskih dana, i nekako je čitav život tu pored mene. Zašto je značajno što smo vodili duhovnu borbu tokom agresije? Bernard Henry Levy i Susan Sontag su bili dvoje svjetskih intelektualaca koji su podržali ono što smo mi u podrumu započeli raditi, a to je otpor civilizacije fašizmu. Hvala vam za ovu nagradu, hvala direkciji MESS-a i svima koji su došli da me podrže. Ja imam još snage, i ako me zdravlje posluži, pravit ćemo mi opet ozbiljne stvari“, istakao je Gradimir Gojer.