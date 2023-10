Počele probe za "671-Lov": Predstava inspirirana zločinom u Štrpcima 1993. godine

U Crnogorskom narodnom pozorištu danas su počele probe za predstavu “671-Lov”, prema tekstu i u režiji Hane Rastoder.

Predstava je inspirirana zločinom u Štrpcima počinjenim 27. februara 1993. godine, odnosno otmicom dvadeset putnika civila iz voza 671.

Prema riječima autorke Rastoder, radnja prati dramu porodice traumatizovane gubitkom svojeg člana, odnosno reperkusije društvene krize na jednu od njegovih tvorbenih jedinica – porodicu.

- Porodica se preko noći našla bez društvenog oslonca, u mraku bez odgovora na pitanja o sudbini njihovih otetih, usred cijepanja dotadašnje im domovine Jugoslavije. Što je vlast više nijema i gluha na pitanja koja porodica postavlja, to je porodica usljed iznevjerene nade sve više ogorčena prema društvu – u prvom redu vlasti, ali i pripadnicima drugih nacionalnosti, njihovim sugrađanima, komšijama i sl. Porodica živi u strahu, njena svakodnevica obojena je osjećanjem neprestane ugroženosti, a to, paradoksalno, hrani individualnu destruktivnost i u konačnom dovodi do raspada porodice, ostavljajući tragove doživotnih trauma koje će nesvjesno prenijeti na svoju djecu - istakla je rediteljka Hana Rastoder.

Autorski tim predstave čine: Ivanka Vana Prelević, scenografkinja, Mia Đurović, kostimografkinja, Enes Tahirović, kompozitor, Nataša Milićević, asistentkinja režije i Danilo Milatović, izvršni producent.

Uloge će tumačiti: Dejan Ivanić, Tihana Ćulafić, Milica Šćepanović, Jovana Brnović, Ognjen Sekulić i Kristijan Blečić.

Predstava “671-Lov” autorke Hane Rastoder bit će ujedno i njen završni ispit master studija pozorišne režije na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje u klasi red. prof. Radmile Vojvodić, a premijerno će biti izvedena krajem decembra na Sceni Studio.