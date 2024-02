Predstavljena knjiga Glorije Lujanović "Srce zemlje"

"Srce zemlje" naziv je knjige Glorije Lujanović koja je predstavljena u srijedu navečer u prepunoj Galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru.

U tekstu i poeziji autorica piše o ratnoj sudbini Hrvata Srednje Bosne te svom vlastitom putu istraživanja i suočavanja s ratnom traumom.

Određena nepravda

Po njenim riječima, knjiga tematizira jednu određenu nepravdu koja je u medijskom i društvenom smislu učinjena naspram hrvatskih žrtava rata u Srednjoj Bosni.

- Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi je ispovjedna proza u kojem objašnjavam samoj sebi, a i čitateljima, iz kojeg sam se razloga uopće kao mlada novinarka bavila tom temom, a drugi dio je jedan poetski ciklus koji obuhvaća pjesme posvećene ljudima koji su bili izravne žrtve rata ili obiteljima tih žrtava. Htjela sam, zapravo, da kroz književnost progovorim o traumi tog prostora i tog vremena u kojem sam se rodila i u čijim sam posljedicama odrastala - istakla je u Lujanović u izjavi za Fenu.

Dodala je kako bi voljela da se knjiga doživi na način da se u ljudima probudi neka vrsta međunacionalnog razumijevanja i empatije.

- Voljela bih da svi oni koji budu imali priliku doći do ove knjige i pročitati je da zapravo shvate da su svi narodi u BiH patili, da su svi prošli, i kao kolektiv i kao pojedinci, ogromne ratne torture i da smo svi zapravo trebali imati puno više razumijevanja za one druge. Dakle, da priznamo onima koji su nam u nekom trenutku negdje u ratu bili neprijatelji da su i oni patili, da su bili žrtve i mislim da je to nekakva središnja poruka knjige - naglasila je autorica.

Antologijska poezija

Jedan od predstavljača knjige bio je i direktor Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) Mostar Ivan Vukoja, koji je naglasio kako je riječ o izuzetno značajnoj knjizi koja će po njegovom mišljenju imati veliki odjek u javnosti.

- Mislim da je knjiga vrlo značajna po više kriterija. Jedan je književno-umjetnički jer mislim da je taj esej koji je objavljen u knjizi, a osobito poezija, nešto što je i neuobičajeno i vanredno, a toliko je kvalitetno da mislim da će steći status neke vrste antologijske poezije. Esej je toliko dirljiv i intiman zapis o drami pripadanja jedne mlade osobe i potrage za vlastitim identitetom kroz sudbinu pripadnika njenog naroda, odnosno onih koji su joj bili bitni u životu. Mislim da je u isto vrijeme i duboko autentičan i visoko estetiziran esej tako da je sigurno da će ova knjiga imati široku publiku i veliki odjek - ocijenio je Vukoja.

Knjiga "Srce zemlje" objavljena je u sunakladništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i Naklade OceanMore iz Zagreba.

Gloria Lujanović rođena je 1993. godine u Novom Travniku. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Mostaru, a radi kao novinarka za nekoliko medija. Živi u Zagrebu od 2019. godine.

U Nakladi OceanMore 2023. godine objavljena je njena poema "Otac". Kroz više projekata bila je saradnica HNK Mostar, između ostalih, i na predstavi „Kroz proces 10-6-93“ redateljice Marine Petković Liker. Ta nagrađivana predstava tematizira ubojstvo osmero djece u Vitezu 10. juna 1993. godine.

Gloria Lujanović saradnica je i na istoimenom dugometražnom dokumentarnom filmu Marine Petković Liker, koji se snima u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru i Umjetničke organizacije Četveroruka iz Zagreba.