Pašovića potresla smrt američkog pisca Ostera: Zbog knjige "U zemlji posljednjih stvari" postali prijatelji, "bio je divan čovjek, divan pisac, veliko srce"

- Krajem 1993. bio sam direktor Međunarodnog teatarskog i filmskog festivala MES i jednog dana, u moju kancelariju došao je Srđan Vuletić, mladi reditelj, moj student. Bilo je teško vrijeme, opsada Sarajeva trajala je već više od 20 mjeseci, Srđan je bio neraspoložen. Kratko smo porazgovarali, on mi je dao jednu knjigu. Rekao je: "Ostavio ju je neki novinar, mislim da će vas ova knjiga zanimati." I otišao je. Pogledao sam knjigu, naslov je bio snažan "U zemlji posljednjih stvari", autor Pol Oster. Nisam poznavao ime autora, na slici na koricama bio je mlađi, lijep čovjek, i pisalo je da je napravio veliki uspijeh u Americi sa svojom prethodnom knjigom "The New York Trilogy." Pomisilo sam: "Šta zna neki njujoroški yuppie o zemlji posljednjih stvari...?!" i ostavio sam knjigu na ivicu radnog stola, tamo gdje stoje "neki papiri" - prisjetio se Pašović svog prvog susreta s djelom Ostera.

Knjigy je pročitao "jedne februarske večeri 1994.".

- Čitao sam cijelu noć uz svijeću, nisam mogao da ostavim knjigu, izgledala je kao moj vlastiti dnevnik iz opsade. Rekao sam sebi da moram napraviti predstavu po toj knjizi. Uspostavili smo kontakt s Polom, on nam je dao prava besplatno da štampamo prevod knjige i pravimo predstavu. Knjigu smo preveli i odštampali i besplatno podijelili građanima Sarajeva svih 1000 primjeraka tiraža. Napravili smo predstavu koju smo igrali u Svrzinoj kući. Sve to tokom opsade - naveo je Pašović.

Tako su i postali prijatelji. Pašović je išao kod američkog pisca i njegove supruge u Bruklin.

- Jednog sunčanog poslijepodneva, potpisao mi je svoju knjigu "The Book of Illusions" sa "U Bruklinu. Na suncu. Prijateljski."

Sinoć je Paul otišao. Bio je divan čovjek, divan pisac, veliko srce.

Dear Paul. In Sarajevo. In the sun. In Friendship - naveo je bh. reditelj.