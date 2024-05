U galeriji Collegium Artisticum izložba povodom stote godišnjice rođenja slikara Maria Mikulića

Reprezentativna izložba "Mariovih sto godina" na kojoj će biti predstavljeno više od dvije stotine slika i crteža povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja istaknutog bosanskohercegovačkog slikara Marija Mikulića, bit će otvorena 8. maja u galeriji Collegium Artisticum.

Mario Mikulić (Korčula, 1924. – Sarajevo, 1991.) istaknuti je bosanskohercegovački slikar poznat po portretnim ostvarenjima u različitim tehnikama od realizma do ekspresionizma. Osim kultnih osoba našeg doba, kao što su Josip Broz Tito ili Ivo Andrić koje je portretirao, portret i ljudska figura bile su njegove opsesivne teme. Pored zanimanja za portret i ljudsku figuru u Mikulićevom stvaralaštvu pojavljuju se još dvije važne teme: pogled na sarajevsku Ulicu Vase Miskina, s prozora njegova ateljea, i dalmatinske ribarske teme.

Za plodni umjetnički rad dobio je i Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva 1966. godine.

Izložba će biti otvorena u 19.00 sati, a za posjete će biti dostupna do 28. maja, od ponedjeljka do petka u terminu od 10.00 do 18.00 sati, saopćeno je iz galerije Collegium Artisticum.