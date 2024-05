Pijanist Peđa Mužijević otvara 17. izdanje festivala Majske muzičke svečanosti

Naredne 2025. godine Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, kao najstarija muzička visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini, slavit će 70 godina od svog osnutka. U tom duhu, kao uvertira za veliki, jubilarni grand finale koncipirano je sedamnaesto izdanje internacionalnog festivala Majske muzičke svečanosti koje će biti održano od 11. maja do 13. juna ove godine kao refleksija akademskog i umjetničkog rada, ali i međunarodne aktivnosti Muzičke akademije UNSA.

Festival otvara koncert Peđe Mužijevića

Festival otvara koncert Peđe Mužijevića, bosanskohercegovačkog pijaniste s američkom adresom koji će nastupiti u subotu, 11. maja u Domu Oružanih snaga BiH.

Ovaj umjetnik izuzetne internacionalne karijere publici u rodnom gradu će se predstaviti prvi put nakon tri decenije.

Kao pijanista i kustos koji je poznat po nesvakidašnjem spoju historijske i savremene muzike, u okviru Majskih muzičkih svečanosti Mužijević će predstaviti programski koncept Homage to Mixtapes, zamišljen kao vid kompilacije (engl. mixtape) različitih kompozicija, u rasponu od djela C. P. E. Bacha, Haydna do G. Ligetija, G. Crumba, H. Cowella, G. Antheila ili G. Spearsa.

Osim koncerta, ovaj renomirani pijanist će u okviru festivala Majske muzičke svečanosti održati majstorsku radionicu za studente klavira Muzičke akademije UNSA, te predavanje o programiranju muzičkih događaja i njihovoj relevantnosti za savremenu publiku.

Na osnovu svog iskustva kao kustosa muzičkih programa i umjetničkog direktora Baryshnikov Arts Centra i niza drugih institucija i festivala sa kojima sarađuje, Mužijević će govoriti o načinima na koje koncertni život figurira u savremenim društvima. Predavanje će biti održano u četvrtak, 9. maja, u 19.30 sati na Muzičkoj akademiji UNSA.

Muzičko obrazovanje

Peđa Mužijević rođen je u Sarajevu gdje je započeo svoje muzičko obrazovanje. Nakon što je diplomirao 1984. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Vladimira Krpana, usavršavanje nastavlja na Curtis Institute of Music (Philadelphia) i Juilliard School (New York) kod Josepha Kalichsteina, Jerome Lowenthala i Alberta Fullera. Od tada živi i radi u Americi.

Njegov umjetnički i kustoski rad karakterističan je po kreiranju programa nesvakidašnjih kombinacija historijske i savremene muzike, a karijera značajno obilježena dugogodišnjim saradnjama sa brojnim muzičarima i ansamblima. Nastupao je sa orekstrima kao što su Simfonijski orkestar Atlanta, Drezdenska filharmonija, Simfonijski orkestar Milwaukeeja, Simfonijski orkestar New Jersey, Simfonijski orkestar Montevideo, Residentie Orkest u Haagu, St. Paul Chamber Orchestra, Santa Fe Pro Musica i Shinsei Nihon Orchestra u Tokiju. Mužijević je, također, održao solističke recitale u dvoranama poput Alice Tully Hall (Lincoln Center) i The Frick Collection (New York), Terrace Theater (Kennedy Center), Dumbarton Oaks, Phillips Collection i National Gallery (Washington), Casals Hall i Bunka Kaikan (Tokio). Njegova izvedba Koncerta za klavir K. 503 W. A. Mozarta sa Oberlin simfonijskim orkestrom i dirigentnom Robertom Spanom u Carnegie Hallu snimljena je i objavljena pod etiketom Oberlin Music.

Projekti

Interdisciplinarni projekti Peđe Mužijevića uključuju turneju sa Mihailom Barišnjikovim i skupinom White Oak Dance Project diljem Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Evrope, Azije, ali i sa Simonom Keenlysideom u scenskoj postavci Schubertovog ciklusa Winterreise koreografkinje Trishe Brown u prostorima kao što su Lincoln Center (New York),

Barbican (London), La Monnaie (Brisel), Opera National de Paris, ali i na Holland, Lucerne i Melbourne festivalima.

Mužijević je umjetnički direktor u Baryshnikov Arts Center New York i umjetnički savjetnik u Tippet Rise Art Center u Montani, gdje kreira programe desetinama umjetnika. Rukovodilac je rezidencije Concert in 21st Century (Banff Centre) u Kanadi, gdje ispituje koncert kao format i savremene načine predstavljanja umjetničke muzike s ciljem održanja njene društvene relevantnosti.

Ulaz na koncert i predavanje je slobodan, saopćila je Koncertna sezona MAS.