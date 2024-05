Groteska u Mostaru: Angažovali dvije teatarske kuće da bi sastavili ansambl od petero glumaca

Jedan od najznačajnijih teatarskih festivala u BiH, Festival komedije „Mostarska liska“ svečano će biti otvoren u petak, 17.maja u Narodnom pozorištu Mostar (NPM), potvrđeno je na današnjoj pres-konferenciji.



Tako će se u takmičarskom programu naći sedam ostvarenja iz BiH i regiona, a koje je odabrao selektor, Mirza Skenderagić, koji je kazao da je ovogodišnje izdanje, 21. po redu, posvećeno skoro svim formama komedije. On je naveo da su tako u programu zastupljenje i društveno-angažovane komedije, kao i urnebesne, ali i one koje su bliske mjuziklu, monodrami te duodrami.

-Sve su to posebne forme koje se međusobno razlikuju, ali u cjelini stvaraju zanimljiv program-rekao je Skenderagić.

„U teatru se i smijemo, zar ne?“

Moto ovogodišnje „Mostarske liska“ je u „U teatru se i smijemo, zar ne?“, a takmičarski program otvorit će komad „Ovaj mali život“ koji je na scenu postavila Emina Kovačević- Podgorčević, inače dramaturginja u NPM-u. Zanimljivo je da je predstava nastala u kooprodukciji NPM-a i Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) Mostar.

Direktor NPM-a, Emir Spahić kazao je kako se nada da će publici tokom trajanja Festivala ponuditi kvalitetan sadržaj.

-Međutim, dolazimo, do jedne groteske što je i u spoju s našim Festivalom. Iako je svečani trenutak, moram reći da smo sve što smo radili, radili sa izrazitim naporom, jer nas godinama muči jedan te isti problem, a to su ljudski resursi. I groteska do koje smo došli jeste da smo angažovali dvije nacionalne kuće da bismo sastavili ansambl od pet glumaca potreban za ovu predstavu. Zato apelujem na sve one kojih se to tiče da zajedno s nama, pozorišnim kućama povedemo računa o tome, u protivnom ćemo doći u bezizlaznu situaciju- kazao je Spahić.

Direktor HNK-a Mostar, Ivan Vukoja je, također, ukazao na činjenicu da NPM i HNK funkcioniraju u otežanim uvjetima, koje se, naveo je, u prvom redu očituju kroz nedostatak kadrova.

-I u takvim uvjetima je jako teško postizati ovakve rezultate kakve postižu naše dvije kuće i zbilja mislim da obje kuće zaslužuju tu vrstu pažnje i pohvale-rekao je Vukoja.

Ipak, rekao je da ga posebno veseli to da će njihova zajednička predstava rađena u petoj službenoj kooprodukciji, otvoriti takmičarski program ovogodišnje „Mostarske liske“ koja je, ustvrdio je, vrlo značajan i profiliran Festival potreban našoj teatarskoj sceni.

Kovačević-Podgorčević je iznijela kako je izgledalo da će predstava „Ovaj mali život“ biti potvrda Marfijevog zakona.

- Međutim, nasuprot svim očekivanjima desila se predivna stvar i ova predstava koja pobija taj zakon. Vjerujem da smo dobili predstavu, kao nešto što je neka vrsta otpora tom cijelom haosu koji je vladao oko Pozorišta i Kazališta, oko nas, nešto što je istinski plod ljubavi prema pozorištu i našoj publici-kazala je ona.

Glumice HNK-a i NPM-a, Nikolina Marić i Fatima Kazazić-Obad iskazale su čast što će igrati na Festivalu, kao i što su skupa učestvovale u procesu stvaranja predstave kojom će se predstaviti svojoj publici. Osim njih u predstavi igraju Amela Kreso, Mirela Mijačank Kordić i Emir Sejfić.

Tradicionalna dodjela nagrada

Osim ovog komada u konkurenciji Festivala naći će se predstava „Hrkači“ Narodnog pozorišta Republike Srpske koju je režirao Nikola Pejaković, zatim, „Mistero buffo“ Kazališta Grupa i Triko Cirkus Teatra u režiji Lee Delong. U takmičarskom programu su i ostvarenja „Uobraženi bolesnik“ Knjaževačko-srpskog teatra iz Kragujevca koju je režirao Đorđe Nešović, „Ne daj se generacijo“ Pozorišta mladih Sarajevo, koju su režirali Mario Drmać i Alen Muratović, „Totovi“ Sarajevskog ratnog teatra SARTR koju je na scenu postavio Andraš Urban te „Realisti“ Exit Teatra u režiji Matka Raguža.

Festival će biti zatvoren u petak, 25.maja tradicionalnom dodjela nagrada „Velika liska“. Specifičnost Festivala je i da se svake večeri dodijeljuje nagrada „Mala liska“ za najboljeg glumca/glumicu večeri. O nagradama će odlučiti stručni žiriju ove godine su Emir Hadžihafizbegović, Miroslav Momčilović i Maja Lasić.