Mostarci aktere "svoje" predstave ispratili višeminutnim aplauzom

Premijernom izvedbom predstave „Ovaj mali život“ autorice i rediteljice, Emine Kovačević Podgorčević sinoć je u Narodnom pozorištu Mostar otvoreno 21.izdanje Međunarodnog festivala komedije „Mostarska liska“.



Riječ je o komadu koji je nastao u kooprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, a za koje su ulaznice u rekordnom roku rasprodate.

Odluka stručnog žirija

Sjajni glumački ansambl predstave Nikolinu Marić, Fatimu Kazazić-Obad, Amelu Kreso, Mirelu Mijačank Kordić i Emira Sejfića publika je nagradila višeminutnim frenetičnim aplauzom, a „Malu lisku“ koja se tradicionalno dodjeljuje za najboljeg glumca i glumicu poslije svake izvedbe dobili su Marić i Sejfić.

Da dodijele dvije „Male liske“ odlučili su članovi stručnog žirija u čijem su sastavu ove godine Emir Hadžihafizbegović, Maja Lasić i Miroslav Momčilović i Maja Lasić.

„Male liske“ je glumcima prve večeri uručio Hadžihafizbegović, koji predsjedava žirijem, čestitavši kompletnom ansamblu na velikom trudu koji su iskazali, ali i posvećenosti te glumačkoj disciplini. On je, također, uz čestitke organizatorima za još jedan Festival komedije prema kojem, kako je naveo, ima poseban senzibilitet, istaknuo i to da mu je drago što je Velika dvorana Narodnog pozorišta Mostar, praktično, ispunjena do posljednjeg mjesta.

Stručni žiri će na kraju „Mostarske liske“ odlučiti o glavnim nagradama „Velika liska“ koje se dodijeljuju za nabolju glumicu i glumca, režiju te najbolju predstavu u cjelini.

Još šest ostvarenja

Mostarska predstava je prva u takmičarskom programu, a publika će moći vidjeti još šest ostvarenja.

To su „Hrkači“ Narodnog pozorišta Republike Srpske, zatim „Mistero buffo“ Kazališta Grupa i Triko Cirkus Teatra, „Uobraženi bolesnik“ Knjaževačko-srpskog teatra iz Kragujevca, „Ne daj se generacijo“ Pozorišta mladih Sarajevo, „Totovi“ Sarajevskog ratnog teatra SARTR te „Realisti“ Exit Teatra iz Zagreba.

Inače, izvedbi predstave je prethodila svečana ceremonija otvorenja na kojoj se publici obratio direktor Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić. Festival je otvorenim proglasio Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.