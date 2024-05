Treću večer festivala "Mostarska liska" odigrana predstava "Mistero buffo"

U programu 21. Međunarodnog festivala komedije "Mostarska liska" u nedjelju, 19. maja, odigrana je predstava "Mistero buffo", autora Darija Fo, u režiji Lee Delong, nastala u produkciji Umjetničke organizacije Grupa iz Zagreba.

Malu lisku za najboljeg glumca večeri osvojio je Dražen Šivak, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Mostar.

- Neobična je to nagrada glumac večeri, a ovo je monodrama, pa sam malo ambivalentan prema toj situaciji, ona je i smiješna, ali i istinita ustvari. Često se priča o monodramama. Neki ljudi kažu da ne gledaju monodrame, neke moje kolege kažu da ne bi to nikad mogli, pogotovo ovakvu monodramu gdje imam jako puno posla da kažem, zahtjevna je. To je jedna partitura koje se nitko ne bi ulovio baš lako, ali za mene je to nekakav dvoboj sa sobom u smislu da li prazna scena, jedan čovjek, može biti pozorište, da li to može biti nešto što je isto toliko puno kao da nas je 20 na sceni? Moje iskustvo je da može - ističe Šivak.

On se osvrnuo i na značaj festivala.

- Ono što mi je drago je kada vidim da ljudi dolaze od svuda. Mislim da je to jako bitno za bilo koju sredinu, da vidimo neke stvari na koje možda nismo navikli. Mi ni ne znamo da se u nas uvuče navika gledanja. Mislim da 'Mostarska liska' ima tu vrijednost da ljudi iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i drugih država dolaze i svako ima neku različitu poetiku, onda možemo vidjeti kao nominalno kažemo komediju, ali to je jako širok pojam i jako širok teritorij - naglasio je Šivak.

Na rasporedu festivala u ponedjeljak je predstava "Uobraženi bolesnik", autora Jean-Baptiste Poquelin Molierea, u režiji Đorđa Nešovića, nastala u produkciji Knjaževsko-srpskog teatra Kragujevac iz Srbije.