OFF predstavio Generation Shorts program: Deset filmova iz osam zemalja

Omladinski Film Festival Sarajevo danas je predstavio prvi od dva takmičarska programa kratkog filma – OFF Generation Shorts.

OFF Generation Shorts 2024 donosi filmove:



"Invicible Summer" (Belgija) reditelja Arnauda Dufeysa je film koji je svoju svjetsku premijeru imao na 74.Berlinaleu. Film "Fotto Di Gruppo" (Italija) reditelja Tommasa Franginija je jedan od najsupješnijih italijanskih kratkih filmova u produkciji Eclectice iz prethodne godine koji je svoju premijeri imao na festivalu u Veneciji. Inače Franginiji je svoj prvi kratki film predstavio na Omladinskom Film Festivalu Sarajevo 2017.godine.

U selekciji su i filmovi "Suleyman" (Francuska), "Prishtine 2002" (Kosovo), "Stuck for Stuck" (Austrija), "Skulden" (Švedska), "Champ de Mars" (Francuska), "Sorry I am late, but I brought the choir" (Norveška) i "Zum see" (Italija).

Posljednji selektovani film u ovoj kategoriji je "An Orange from Jaffa" palestinskog reditelja Mohameda Almughannija, koji će ujedno i otvoriti ovogodišnji festival projekcijama na svim festivalskim lokacijama 19. jula.

"An Orange From Jaffa" je priča o Mohamedu, mladom Palestinacu, koji očajnički traži taksi da ga odveze preko kontrolnog punkta kako bi se sreo sa svojom majkom koja ga čeka sa izraelske strane. Na kontrolnom punktu, vozač Faruk otkriva da je Mohamed već neuspješno pokušao prijeći granicu te da mu nije rekao istinu. Tada počinju problemi i za Muhameda i Faruka.