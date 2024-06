Nastupom KUD Lola i koncertom "Mocartu u susret" nastavlja se program "Kultura na ulice"

U subotu, 1. juna sa početkom u 20 sati, u prelijepom ambijentu parka Banjska Ilidža, nastavlja se program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice 2024. u sklopu kojeg će publika moći uživati u nastupu kulturno-umjetničkog društva Lola pod nazivom Kroz sokake tradicije.



Punih 78 godina KUD Lola Sarajevo u kontinuitetu i neprekidno radi i djeluje. U vrijeme opsade Sarajeva proglašen posebnim subjektom za odbranu Općine Novo Sarajevo, grada i BiH. U svih sedam decenija Lola je njegovao i stvarao sve vrste scenskog izraza.

Okupljao je i animirao u organiziranim oblicima impozantan broj članova svih starosnih, socijalnih struktura, a najviše mladih. mladih. Realizirao je na desetine hiljada koncerata za stotine hiljada posjetilaca i milione TV gledalaca.

U sklopu programu biti će izvedene legendarne numere: "Igre iz Sarajeva", "Varoške igre iz Bosne", "Veseli se kućni domaćine", "Poigrajte bile noge", "Igre iz Imljana" te "Igre sa Vlašića" u koreografiji Ekrema Čizmića, Hajrudina Hadžića, Seada Salkića i Vaska Jovetića.

U nedjelju, 2. juna u 20 sati na Pozorišnom trgu Susan Sontag bit će upriličen koncert Mozartu u susret u izvedbi mladih umjetnica i umjetnika Hane Salihović, Amile Ravkić i Erola Ramadanovića uz klavirsku pratnju Bakira Samardžića.

Publika će moći uživati u atraktivnom umjetničkom programu ispunjenom bezvremenskim opernim arijama jednog od najvećih kompozitora klasične muzike W. A. Mozarta "Padre, germani, addio", "Non piu andrai", "Voi che sapete", "Giunse alfin il momento… Deh vieni, non tardar" i "Non siate ritrosi".