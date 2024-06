Na aukciji slavna Tizianova slika "Odmor na putu u Egipat"

Umjetničko djelo "Rest on the Flight into Egypt" (Odmor na putu u Egipat) Tiziana Vecellija, zvanog Titian, najpoznatijeg slikara venecijanske škole, bit će na aukciji 2. jula u aukcijskoj kući Christie's u Londonu, javlja Anadolu.

Procijenjena je početna cijena od 15 do 25 miliona funti. Iz aukcijske kuće je navedeno da je ova slika poslije oko 145 godina prvi put u ponudi na legalnom tržištu umjetničkih djela.

Ovu sliku su prvi put opljačkale Napoleonove snage u Beču 1809. godine. Nakon toga je bila u vlasništvu vojvoda, nadvojvoda i rimskih careva

Godine 1878. godine ju je kupio IV Markiz od Bata i odnio u svoju kuću Longlit Haus. Umjetnina je 1995. godine ukradena i iz Longlit Hausa.

Nakon ponuđene nagrade od 100.000 funti (125.000 dolara), sedam godina kasnije, pronašao ju je bez rama detektiv za nestala umjetnička djela u jednoj kaseti za prtljag na autobuskoj stanici u Londonu.