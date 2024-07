Bh. umjetnik Rikardo Druškić postigao još jedan uspjeh: Bit će dio Festivala digitalne umjetnosti u Beču

Rikardo Druškić, bh. umjetnik, ovu godinu sigurno će pamtiti po uspjesima koje je ostvario.

Boravit će u Mančesteru u okviru rezidencijalnog prorgrama, potom je objelodanio da će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na interkontinentalnom Bijenalu u Argentini, a sada je saopćio da je njegova animacija prihvaćena u sklopu On screen 2024, Festivala digitalne umjetnosti koji će se održati u Austriji, tačnije Beču.

Otkrio je kakoje tema ove godine bila post-digitalna realnost.

- Na početku ove godine uzeo sam pauzu kako bih se odmorio, napunio baterije i bio spreman za sve što dolazi u novoj godini. Mjesec januar sam odlučio da ne slikam, ali ubrzo sam shvatio da ne mogu da ne radim ništa, pa sam odmah našao zanimaciju. Ušao sam u jedan eksperimentalni projekat, gdje sam spojio svoje dvije ljubavi - umjetnost i tehnologiju. Tako je nastao projekat XANTEA FUSION. U suštini, svoje 2D statične slike prebacio sam u digitalni oblik, a zatim, uz pomoć tehnologije (umjetne inteligencije), dobio pokretne, animirane slike. Tom projektu sam se ozbiljno posvetio, istražujući svakodnevno mogućnosti koje program nudi. Na kraju mjeseca imao sam 15 animiranih radova s kojima sam bio veoma zadovoljan - naveo je Druškić.

Dodao je da je bio nesiguran kako će ih svijet prihvatiti.

- Ali siguran u sebe, odlučio sam ih pokazati. Kao rezultat toga, dobio sam dva internacionalna priznanja i jedno lokalno (Garden of Dreams). Prvo je rezidencijalni program u Manchesteru. Tamo idem u septembru, a drugu vijest danas dijelim s vama. Na moje veliko iznenađenje, moja animacija je prihvaćena u sklopu prejakog ON SCREEN 2024 Festivala digitalne umjetnosti koji će se održati u Austriji, tačnije Beču. Tema ove godine bila je post-digitalna realnost. Peta brzina do kraja godine - poručio je Druškić.