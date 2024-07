Otvorena izložba "Svijet u plavom" Rešita Ismeta

U okviru međunarodne kulturne manifestacije "Mostarsko ljeto 2024." u subotu navečer u Institutu Yunus Emre u Mostaru otvorena je likovna izložba pod nazivom "Svijet u plavom" autora Rešita Ismeta.



Autor se na izložbi predstavio s 28 slika, uglavnom plave boje.

- Motivi su većinom more, barke, brodovi, a ono što je kod mene najatraktivnije su semazini. Počeo sam slikati od 15. godine, ali, što se kaže, krišom. Nisam smio izaći u javnost. Snagu sam skupio 2000. godine te sam krenuo sa izložbama. Do danas imam 57 samostalnih izložbi koje su obišle gotovo cijelu Europu, od Turske, Bugarske, Grčke do Albanije, Kosova itd. - istaknuo je autor izložbe Rešit Ismet te dodao da je ovo njegova prva izložba u Gradu na Neretvi.

Kaže kako je oduvijek imao želju da izlaže u Mostaru i Sarajevu, a sada mu se želja za Mostar i ostvarila. Osim autora, prisutnima se obratila i predstavnica Instituta Yunus Emre Mostar Esra Denden Koyuncu.

- Kao i svaki dio umjetnosti, tako i slike, kod nas bude jako lijepe osjećaje. Rešit je bio inspiriran plavom bojom i zbog toga imamo ovu izložbu koja nosi naziv 'Svijet u plavom' te se nadam da će vam se svidjeti - naglasila je Denden Koyuncu.

Publika je imala priliku, osim u slikama, uživati i u nastupu autora koji je izveo više muzičkih skladbi. Ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku pogledati ovu izložbu narednih 20 dana u Institutu Yunus Emre Mostar.