Laco: Mašemo svojim zastavicama sa tonućih brodova i govorimo da nam treba podrška u kulturi

Teatrologinja Tina Laco, komentarišući u razgovoru za Fenu ovogodišnje Pozorišne igre Bosne i Hercegovine i selektirane predstave, ističe da joj je drago što je selektor Zoran Mlinarević kroz ponuđene predstave donio raznolikost žanrova, te prelijepe glumačke izvedbe.

- To nije raznolikost žanrova u onom smislu o kojem je nekad Josip Lešić govorio malo ovoga, malo onoga pa od teatra ništa. Nego je to kao što se obično dešava u Jajcu prava preslika onoga što je stanje u teatrima Bosne i Hercegovine. Dakle ono čime se bavimo, teme koje nas zanimaju, vidimo taj nekakav presjek repertoara naših kazališta. I zaista dobijamo opširnu sliku o tome čime su se teatri bavili u protekloj sezoni - istakla je Laco.

Laco ističe da su se teatri, što je primjetno na ovogodišnjim Igrama, bavili autorskim projektima, suvremenom dramom, također na sceni Doma kulture bili su upriličeni i komadi klasičnih pisaca.

Ona je ove godine vodila okrugle stolove Pozorišnih igara BiH te ističe kad se ima zanimljiv program jednog festivala da su onda i i okrugli stolovi vrlo zanimljivi, što smatra dobrim i za sam Festival.

- Osjetim da je Jajce jedan od festivala koji nam zaista donesu pravu sliku o onom o čemu mi možemo te sezone raspravljati i unutar konteksta našeg teatra - mišljenja je Laco.

Komentarišući Zajedničko pismo, apel direktora bh. pozorišta kojim se poziva na veću podršku Pozorišnim igrama BiH, Laco kaže da je to jedan od mnogobrojnih očajničkih poteza koji ne dolazi samo iz Jajca, te da takvih poteza imamo cijele godine naspram svih raznina vlasti od strane svih kulturnih instiutucija.

- Mi mašemo svojim zastavicama sa tonućih brodova i govorimo da nam treba podrška, koja neće biti samo nominalna i koja neće biti čisto dekorativna. Da mi gledamo ljude na vlasti, koji zaista mogu konkretno i pomoći da govore "nama je stalo do kulture, nama je stalo do kulture". Do onog momanta kad treba napraviti konkretan korak. Nama trebaju konkretni koraci. Umjetnost je lijepa i s duge strane ona košta. Jedan festival košta. Imam osjećaj ne samo kad govorimo o Festivalu u Jajcu, nego generalno kad gledam kulturu da je ona svima nekakva lijepa, potrebna ali ono i metafizička činjenica.

Kad kažete kultura, osjetim da svi misle da bi te najradije pomazili po glavi i rekli "kako je to lijepo, time se baviš?". Gotovo na razini slatkoga. Niko ne razumije da to košta. Košta koliko košta. Kao što koštaju npr. keramičke pločice, odjeća ili hrana - ističe Laco.

Teatrologinja Tina Laco je podvukla da kad dođu ljudi na Festival u Jajcu, on bude kvalitetan, napreduje, ide dalje, riješe se neki tehnički problemi koje dvorana u Jajcu ima, a za to je potreban novac.

- Ne bih htjela ali bojim se da će biti tako da će i ovaj apel ostati na razini uputili smo pismo. Apeliramo, apeliramo, apeliramo....Nažalost ti apeli idu u nedogled i ja bih zaista voljela vidjeti ko će ragirati. Mi želimo da neko ozbiljno shvati da umjetnost ima svoje troškove - podvukla je u razgovoru za Fenu teatrologinja Tina Laco.