Izložba fotografija Newshe Tavakolian večeras u BKC-u

U okviru Festivala Baščaršijske noći, večeras će u galeriji sarajevskog Bosanskog kulturnog centra (BKC) biti svečano otvorena izložba fotografija "And They Laughed At Me" iranske umjetnice Newshe Tavakolian.

Organizuje je WARM Fondacija u partnerstvu sa JU BKC KS, kustosi su Lejla Hodžić i Damir Šagolj, a bit će otvorena za posjetioce do 18. jula, saopćeno je iz BKC-a.

Iranska umjetnica Newsha Tavakolian prezentira svoje djelo „I smijali su mi se“, u kojem istražuje svoje arhive, ne tražeći tehnički savršene fotografije, već one koje „bodu oči“. Ova selekcija ne obuhvata njene najbolje radove, već tehnički slabije fotografije iz mladosti, koje pružaju uvid u njeno tehničko sazrijevanje i društveni kontekst vremena. Neskladni trenuci, od loše uokvirenih do zamućenih fotografija, prikazuju materijalnost tog vremena, od automobila na ulicama do hidžab mode 1990-ih. Kroz ove fotografije, Tavakolian preispituje ne samo svoj tehnički razvoj, već i motive iza svojih radova, stvarajući slojevitu sliku unutrašnjeg života Irana prožetog ideološkom politikom.

U djelu „I smijali su mi se“, Tavakolian je pretražila svoje arhive, ne da bi odabrala svoje najbolje radove, već da bi iskopala ono što naziva fotografijama koje bodu oči. Ova neobična vježba ima za cilj da joj pomogne da shvati zašto je zapela u svom radu kao umjetnica. Na površini, misli na tehnički slabije fotografije iz svoje mladosti. Greške koje svaki novi fotograf, još nesiguran u svoj fotoaparat i prirodu svjetlosti, ponavlja iznova kako bi učio.

U ovom odabiru, ona ne samo da preispituje svoj tehnički razvoj kao fotograf početnik. Kao iskusna umjetnica s naglaskom na društvena pitanja, ona duboko istražuje svoju praksu kako bi razumjela način na koji je fotografisala i zašto je fotografisala ono što je fotografisala.

Tavakolian pripada generaciji Iranaca oblikovanoj neizvjesnim godinama nakon revolucije i osmogodišnjeg rata sa susjednim Irakom. Oni rođeni 80-ih poznati su kao generacija s hrabrošću, kao buntovnici koji su morali raditi unutar neprijateljskog sistema i koristiti ga u svoju korist.

Među ostalim fotografijama u knjizi, nalazi se slika adolescentne djevojke koja miriše ružu. Ova fotografija snimljena je na vrhuncu reformskog pokreta u Iranu, na predizbornom skupu. Organizatori su dijelili ruže mladoj publici. Ono što Tavakolian čini ovoj fotografiji, izbjeljujući i grebući dijelove fotografije, uništavajući ružu kao simbol i brišući mladu ženu koja predstavlja samu Tavakolian, jeste nasilno bez milosti. U posljednjem činu rušenja, ona cijepa fotografiju na komade, ali je zatim ponovo lijepi, navodi se u tekstu o izložbi iranske umjetnice Newshe Tavakolian .