Mostarsko ljeto: Promovirana knjiga "Sevdalinka" Muhameda Žere

U okviru međunarodne kulturne manifestacije "Mostarsko ljeto 2024" u ponedjeljak navečer u Centru za kulturu Mostar upriličena je Večer sevdaha: Promocija knjige "Sevdalinka" autora Muhameda Žere.

Nakon prva tri izdanja u kojima je obrađeno ukupno 430 pjesama, ova knjiga donosi skoro stotinu novih tekstova pjesama i notnih zapisa.

- Knjiga 'Sevdalinka' je zbirka 505 sevdalinki s notnim zapisima. Veoma je obimna i vrlo ozbiljna knjiga na kojoj radim otprilike 50 godina - ističe autor i dodaje da je riječ o knjizi koja možda do sada u ovom obliku i s ovakvom ozbiljnošću na našim prostorima nije urađena.

- Ovaj dio sa notnim zapisima je vrlo važan. Angažirao sam vrlo profesionalne, stručne, školovane, obrazovane ljude koji znaju sevdalinku što mi je bilo izuzetno bitno. Postoji jako puno ljudi koji se bave sevdalinkom, međutim, ne poznaju je dovoljno. Ove osobe koje sam angažirao poznaju i oni su radili notne zapise na osnovu mojih materijala koje sam prikupio, osigurao te ih uputio kako što želim i sl. - nadodaje Žero kojemu je ovo bila prva promocija u Mostaru.

U muzičkom dijelu večeri nastupili su Mustafa i Hamza Šantić te je publika imala priliku uživati u zvucima sevdaha.

- Mustafa Šantić je možda trenutno jedan od najboljih interpretatora sevdalinke. (…) Sevdalinka se sastoji od tri, da kažem, podjednako važna elementa, to su pjesma koju pjesnik napravi, kompozicija koju kompozitor napravi i pjevač koji je mora donijeti kako treba. Ako bilo šta od to troje fali, onda nije to to. Mustafa Šantić je velemajstor u tom smislu i drago mi je da je večeras sa nama - zaključio je Žero.

Osim autora, prisutnima se obratio i direktor poduzeća "Dobra knjiga" Izedin Šikalo.