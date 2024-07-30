U BKC-u večeras monodrama “Sve je do nas” Emira Hadžihafizbegovića

U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, u sklopu “Baščaršijskih noći”, večeras u 21:00 sat, monodrama glumca Emira Hadžihafizbegovića “Sve je do nas”.

Hadžihafizbegović ovom monodramom inicira da se progovori o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopćavao surovu istinu i matematički dokazivao istine.

Emir kaže da ga frustrira činjenica kada u društvu argument više ne znači ništa. Ovo je upozoravajuća priča. Priča koja nas tjera da se dublje zamislimo.

Napomena: Predstavi ne mogu prisustvovati djeca mlađa od 12 godina.