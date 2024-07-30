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SAOPĆAVA SUROVU ISTINU

U BKC-u večeras monodrama “Sve je do nas” Emira Hadžihafizbegovića

Emir kaže da ga frustrira činjenica kada u društvu argument više ne znači ništa

Scena iz monodrame “Sve je do nas”. Bug.ba

I. P.

30.7.2024

U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, u sklopu “Baščaršijskih noći”, večeras u 21:00 sat, monodrama glumca Emira Hadžihafizbegovića “Sve je do nas”.

Hadžihafizbegović ovom monodramom inicira da se progovori o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopćavao surovu istinu i matematički dokazivao istine.

Emir kaže da ga frustrira činjenica kada u društvu argument više ne znači ništa. Ovo je upozoravajuća priča. Priča koja nas tjera da se dublje zamislimo.

Napomena: Predstavi ne mogu prisustvovati djeca mlađa od 12 godina.

# BOSANSKI KULTURNI CENTAR
# BAŠČARŠIJSKE NOĆI
# EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
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