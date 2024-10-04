Naslov koji je preveden na 18 svjetskih jezika: Praizvedba dramske predstave "Uhvati zeca"

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u nedjelju, 13. oktobra sa početkom u 19:30 sati, u sklopu 64. Internacionalnog teatarskog festivala MESS, bit će praizvedena dramska predstava “Uhvati zeca” autorice Lane Bastašić, u režiji Lajle Kaikčije.



- Uhvati zeca je priča o prijateljstvu i načinu na koji nas ono oblikuje, ispunjava, umiruje, izaziva, ohrabruje i plaši u isto vrijeme. Priča smještena u vrijeme u kojem ljudi nestaju. Priča o potrazi za identitetom, ljubavi, dječjom nevinosti, o dvije mlade djevojke pred čijim očima će se stvarnost koju su poznavale raspršiti u milion dijelova, a one će od njih pokušati sastaviti barem neke poznate slike.

Roman koji je osvojio čitaoce svojom iskrenošću. Preveden na 18 svjetskih jezika, a sada i na jezik teatra - rekla je dramaturginja Nedžma Čizmo.

U predstavi igraju: Amra Kapidžić, Vedrana Božinović, Una Kostić, Ana-Marija Tomić, Mak Čengić i Dino Bajrović.

Dramatizaciju i dramaturgiju potpisuje Nedžma Čizmo, scenografiju i kostimografiju Sabina Trnka.

Naredna izvođenja predstave “Uhvati zeca” su 23. i 24. oktobra, 4. novembra i 23. decembra, a ulaznice, uz ograničen broj mjesta, se mogu kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, putem platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.

Praizvedba predstave „Uhvati zeca“ je već rasprodana.

Predstava je rađena u koprodukciji sa Scenom MESS, uz podršku Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo.