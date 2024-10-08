Ekipa predstave "Uhvati zeca" uoči praizvedbe postavlja pitanje "Traju li prijateljstva"

Praizvedba dramske predstave “Uhvati zeca” bit će na daskama Narodnog pozorišta 13. oktobra. Književno djelo “Uhvati zeca” autorica Lane Bastašić, prevedeno je na 18 svjetskih jezika, a sada je dobilo i pozorišni oblik. Na današnjoj press konferenciji obratila se Lajla Kaikčija, rediteljica predstave koja je istakla da je izazovno napraviti predstavu iz knjige.

Lajla Kaikčija, rediteljica . Avaz Lajla Kaikčija, rediteljica . Avaz

- Potrudili smo se da pozorišnim jezikom ispričamo sve ono što je nama bilo važno da kažemo i mislim da smo u tome uspjeli. Znamo koji je obim romana i da je nemoguće sve stvari pretočiti u jednu pozorišnu predstavu. Onda se pravi selekcija i mora se izabrati ono što je igrivo na sceni i što može biti zanimljivo za publiku - rekla je Kaikčija. Dramaturgiju je radila Nedžma Čizmo, koja je naznačila koliki joj je vjetar u leđa bila sama autorica romana Bastašić.

Nedžma Čizmo . Avaz Nedžma Čizmo . Avaz

- Izuzetno mi je bilo drago kada je autorica Bastašić pročitala prvu verziju dramatizacije i rekla da joj se sviđa. Značilo mi da što sam sačuvala njenu ideju iako smo morali malo odstupiti od romana. Sam roman nam je bio inspiracija i za kostime, ali i glumačku igru - kazala je Čizmo. Amra Kapidžić, koja igra ulogu Lejle u predstavi, rekla je da svi pokušavamo da uhvatimo u svojim životima nešto što je neuhvatljivo. - Predstava "Uhvati zeca" je pokušaj da uhvatimo nešto što je prošlost, prijateljstvo koje je završilo. Zec možemo da budemo mi. Moje mišljenje je da zeca ne možemo uhvati i da smo u stalnoj potrazi - rekla je Kapidžić.

Amra Kapidžić, glumica . Avaz Amra Kapidžić, glumica . Avaz

Muška uloga Sarinog oca, pripala je Dini Bajroviću.

Dino Bajrović, glumac . Avaz Dino Bajrović, glumac . Avaz