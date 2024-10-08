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PRESS KONFERENCIJA

Ekipa predstave "Uhvati zeca" uoči praizvedbe postavlja pitanje "Traju li prijateljstva"

Književno djelo “Uhvati zeca” autorica Lane Bastašić, prevedeno je na 18 svjetskih jezika, a sada je dobilo i pozorišni oblik

Ekipa predstave "Uhvati zeca". Avaz

Piše: Dženita Vilajet Avdičević

8.10.2024

Praizvedba dramske predstave “Uhvati zeca” bit će na daskama Narodnog pozorišta 13. oktobra.

Književno djelo “Uhvati zeca” autorica Lane Bastašić, prevedeno je na 18 svjetskih jezika, a sada je dobilo i pozorišni oblik.

Na današnjoj press konferenciji obratila se Lajla Kaikčija, rediteljica predstave koja je istakla da je izazovno napraviti predstavu iz knjige.

Lajla Kaikčija, rediteljica. Avaz

- Potrudili smo se da pozorišnim jezikom ispričamo sve ono što je nama bilo važno da kažemo i mislim da smo u tome uspjeli. Znamo koji je obim romana i da je nemoguće sve stvari pretočiti u jednu pozorišnu predstavu. Onda se pravi selekcija i mora se izabrati ono što je igrivo na sceni i što može biti zanimljivo za publiku - rekla je Kaikčija.

Dramaturgiju je radila Nedžma Čizmo, koja je naznačila koliki joj je vjetar u leđa bila sama autorica romana Bastašić.

Nedžma Čizmo. Avaz

- Izuzetno mi je bilo drago kada je autorica Bastašić pročitala prvu verziju dramatizacije i rekla da joj se sviđa. Značilo mi da što sam sačuvala njenu ideju iako smo morali malo odstupiti od romana. Sam roman nam je bio inspiracija i za kostime, ali i glumačku igru - kazala je Čizmo.

Amra Kapidžić, koja igra ulogu Lejle u predstavi, rekla je da svi pokušavamo da uhvatimo u svojim životima nešto što je neuhvatljivo.

- Predstava "Uhvati zeca" je pokušaj da uhvatimo nešto što je prošlost, prijateljstvo koje je završilo. Zec možemo da budemo mi. Moje mišljenje je da zeca ne možemo uhvati i da smo u stalnoj potrazi - rekla je Kapidžić.

Amra Kapidžić, glumica. Avaz

Muška uloga Sarinog oca, pripala je Dini Bajroviću.

Dino Bajrović, glumac. Avaz

- Iz muške perspektive mogu dokažem da opstaju jer imam društvo s kojim se družim 20 godina, ali nekako za žene jako rijetko da čujem da neko ima prijateljstvo za čitav život. Bitno je da iz predstave ponesu taj osjećaj za prijateljstvo - poručio je Bajrović.

# SARAJEVO
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