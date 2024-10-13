Predstava "Tragùdia-Pjesma o Edipu" Grand Prix pobjednik Festivala MESS

Proglašenje pobjednika ovogodišnjeg Internacionalnog teatarskog festivala MESS upriličeno je danas u Narodnom pozorištu. Predstavi „Tragùdia/Pjesma o Edipu“ autora i režisera Alessandra Serra, inspirisana djelima Sofokla, Euripida, Aristofana, Seneke i drugim izvorima o mitu o Edipu, odlukom žirija , 64. Internacionalnog teatarskog festivala MESS u sastavu glumac Izudin Bajrović, reditelji Gorčin Stojanović i Ana Vukotić pripalo je najznačajnije priznanje Festivala „Grand Prix –“Zlatni lovorov“ vijenac za najbolju predstavu u cjelini.

Najbolji reditelj

Zlatni lovorov vijenac za najboljeg reditelja pripao je autoru i reditelju ove predstave Alessandru Serrai“. Glumica u predstavi“ Tragùdia/Pjesma o Edipu“ Chiara Michelini, dobitnica je Zlatnog lovorovog vijenca za najbolje glumačko ostvarenje.

Nažalost proglašenju, ne uručenju, su uz članove žirija prisustvovali tek predstavnici Festivala , te novinari.

Onim najboljima će nagrade i priznanja biti poslani naknadno. Zbog finansijskih razloga jedan značajan Festival kao što je MESS nije bio u mogućnosti obezbjediti prisustvo nagrađenih.

Nagrada “Rejhan Demirdžić” za najboljeg mladog glumca/icu pripala je je Jovani Miladinov, za ulogu Izabele u predstavi „Edvard II.“ Reditelj Žiga Divjak dobitnik je nagrade „Jurislav Korenić“ za najboljeg mladog reditelja.Specijalno priznanje stručnog žirija pripalo je predstavi : „Metro Gaza“.

Član žirija Internacionalnog teatarskog festivala MESS glumac Izudin Bajrović kazao je da nije bio jednostavan zadatak odabrati najbolje.

- Jedna se predstava nametnula. To je predstava „Tragùdia/Pjesma o Edipu“ Alessandra Serra, i ona jeste po meni a i po drugim članovima žirija zasluženo osvojila Lovorov vijenac ovogodišnjeg MESS-a za najbolju predstavu u cjelini i za najbolju glumicu i za najboljeg reditelja. Mislim da ja kao gledalac, a i kao glumac, odavno nisam prisutvovao jednom uzbudljivijem događaju nego što je ta predstava - zaključio je danas Bajrović.

On je kazao da je bilo još predstava koje su zaslužile pažnju publike pa i nagrade, te da je žiri uspio da nagradi skoro sve ono vrijedno uz opasku da bi možda bilo još nagrađenih ali da je broj nagrada limitiran.

Medijski pokrovitelji

Osim nagrada koje dodjeljuje žiri Festivala MESS na svečanoj ceremoniji su objavljeni i dobitnici nagrada koje dodjeljuju medijski pokrovitelji tog festivala.

Priznanje „Zlatna maska Oslobođenja“ pripalo je predstavi „Posjeta“, Davida Iodicea. Najbolju muziku u predstavi imala je“Tragudia: Pjesma o Edipu“,kojoj je pripalo prizanje Radio Sarajeva“Sound of MESS“ .

Ovogodišnji Festival MESS ugostio je 11 predstava u takmičarskoj selekciji, četiri predstave u programu All Inclusive, četiri predstave na Malom MESS-u, jednu inkluzivnu radionicu, a večeras će se završiti festivalskom premijerom „Uhvati zeca“ prema romanu Lane Bastašić, u režiji Lajle Kaikčije u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo i Scene MESS.

Osim iz Bosne i Hercegovine, Festival je ugostio produkcije iz iz Švicarske, Francuske, Italije, Njemačke, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Albanije, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Libana i Palestine.

Na otvaranju Festivala uručeni su i Zlatni lovorovi vijenci za doprinos umjetnosti teatra Herve Loichamolu i Lee Delong.

Ovogodišnji, 64. Festival MESS održan je pod motom"Nezaustavljivi život" slaveći neuništivu snagu životu i otpor pred destrukcijom.