Godišnja izložba najboljih studentskih radova Akademije likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu obilježava 52. godinu kontinuiranog rada organizacijom Godišnje izložbe najboljih studentskih radova.

Studenti dodiplomskih studija sa šest odsjeka - Nastavnički, Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Grafički dizajn i Produkt dizajn, te Katedre za fotografiju i multimediju, izložili su u Galeriji ALU radove nastale u protekloj akademskoj 2023/24. godini.

U sklopu izložbe organizirana je i tradicionalna dodjela Nagrade za najbolji studentski rad "Alija Kučukalić", utemeljena 1997. godine, a nazvana u spomen istaknutom bh. umjetniku, kulturnom radniku i profesoru na Odsjeku kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti, Aliji Kučukaliću.

Selektivna Godišnja izložba studentskih radova ALU nudi uvid u različite umjetničke forme, metode i strategije djelovanja kojima se studenti i studentice bave i proučavaju ih tokom studija. Komisija za dodjelu nagrade "Alija Kučukalić", u sastavu prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović, prof.dr. Dubravka Pozderac Lejlić, doc.dr. Lamija Neimarlija (predsjednica komisije), v.ass. mr. Anja Bogojević i v.ass. mr. Amila Handžić Ferović, razmatrala je studentske radove koji su nominirani za nagradu na matičnim odsjecima.

Komisija je dodijelila nagradu "Alija Kučukalić" za najbolji studentski rad u akademskoj 2023/2024. godini studentu Velidu Agoviću za rad "Multimedijalna prezentacija endemske herpetofaune Bosne i Hercegovine".

Izložba je otvorena za posjetitelje sve do 09. novembra 2024. godine, i to svakim radnim danom od 10 do 18 sati.