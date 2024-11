Otvorena izložba Tamare Vučinić "Evina unuka"

Izložba "Evina unuka" slikarke Tamare Vučinić otvorena je večeras u galeriji Mak Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

Na izložbi je predstavljeno 20 slika rađenih tehnikom akril na platnu, a prema autoričnimim riječima ovo su djela čiste ljubavi i malo melanholije i sudbonosnih susreta.

Sam naziv izložbe kako ističe Vučinić je simboličani ima slojevito i intimno značenje.

- Moja baka se zvala Eva. Ona je meni bila i majka i baka, a u neku ruku svi mi ljudi smo Evini unuci, one prve Eve. Ova izložba je za mene jedna od najemotovnijih upravo zbog naziva jer u starom komšiluku, nekih 200 metara od ove galerije, svi me još zovu Evina unuka – kazala je Vučinić.

Ovo je njena 37 izložba po redu, od čega je bilo 26 samostalnih i 11 kolektivnih. Tamarina prva "prava" samostalna izložba bila je upravo u galeriji Mak prije četiri godine.

- Za ove četiri godine najviše sma se promijenila ja, najviše emotivno. To je put koji treba proći i koji prolazi svako od nas, samo je to kod umjetnika vidljivije jer ono što slikam je emocija. To je jedno sveukupno zrenje mene kao osobe i poniranje u duhovnost – rekla je Vučinić.

Autoričine slike su karakteristične po svojim izuzetno jarkim bojama i motivima pa mnogi smatraju da je taj jaki kolorit postao njen zaštitni znak.

- Svaka moja slika je dio moje duše iako nisam ja lično na njoj, ali u nju je utkan dio moga bića. Zato su ove slike moj odgovor na svijet oko mene, moj način borbe i revolta, ali i uljepšavanje. Ako ja sama sebi ne uljepšam život niko mi ga neće uljepšati. Ovo što radim je dar, a ne posao - dodala je Vučinić.

Na otvorenju je govorio i Rinko Golubović, legendarni voditelj i novinar koji je kazao da kod Tamare najviše voli njen "bezobrazluk u bojama".

- Ona boje koristi tako otvoreno i slobodno da se može već reći da je to “bezobrazluk” naravno u pozitivnom smislu. Jednom mi je rekla da su moje šarene kravate koje sam nosio kao voditelj bila inspiracija za neke njene slike i čast mi je da sam imao takav utjecaj na njenu umjetnosti – kazao je Golubović.

Tamara Vučinić je rođena, živi i stvara u Sarajevu. Rodila se, kako kaže, obojena u sivilu betona. I to je ono što živi – boji da oboji stvarnost. Nikada nisam prestala slikati, čak i u ratu kad je slikala šminkom jer nije imala boja. Prvi mural uradila je kao šesnaestogodišnjakinja, u tadašenjem stanu, a u ratu čak i mural u podrumu zgrade u Olimpijskoj ulici.

Izložba je otvorena do 9. novembra.