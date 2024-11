Na sceni SARTR-a započele probe za predstavu "Svijet i sve u njemu"

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR započele su probe za predstavu "Svijet i sve u njemu" prema romanu američkog i bosanskohercegovačkog pisca Aleksandra Hemona, a u režiji Selme Spahić. Dramatizaciju teksta potpisuju dramaturginje Emina Omerović i Nejra Babić i rediteljica Selma Spahić.

Originalni roman "The World and All That It Holds" objavljen je na bosanskom jeziku u izdanju Buybooka pod nazivom “Bejturan i ruža” u prevodu Irene Žlof.

Direktorica Sarajevskog ratnog teatra Maja Salkić istakla je da su pripreme za rad na ovom projektu trajale više od godinu dana, te je izrazila zadovoljstvo da je projekat okupio sjajan tim domaćih autora, glumaca i glumica.

- Kao pozorišna sezona koja je posvećena domaćim autorima, predstava 'Svijet i sve u njemu' se značenjski i umjetnički uklopila u okvir tema kojima se u ovoj godini SARTR bavi. Slojeviti likovi i priča koja istražuje duboke ljudske emocije, te društvene i historijske okolnosti čine je relevantnom i angažovanom. Pristup rada će dodatno obogatiti naše pozorišno iskustvo, kao i iskustvo naše publike - dodala je.

Prema riječima rediteljice Selme Spahić, roman "Bejturan i ruža" fascinira svojom višeslojnošću, muzičnošću, višejezičnošću i, naravno, emotivnošću, uz to stalno spajajući kontraste: tradicionalno i progresivno, kolonijalno i emancipatorsko, religiozno i svjetovno. To je ep o izbjeglištvu i ljubavi. Predstava će se također baviti Hemonovim pitanjem: u kojim uvjetima je ljubav moguća? Šta sve može preživjeti? Zanima nas pripovijedanje kao čin i to je okosnica adaptacije, kako da tu priču ispripovijedamo publici.

Rad na knjizi "The World and All That It Holds" trajao je 12 godina. Priča govori o dva sarajevska regruta Rafaelu Pinti i Osmanu Karišiku, koji se upoznaju na frontu tokom Prvog svjetskog rata i zaljubljuju jedan u drugog. Zajedno uspijevaju preživjeti rat. No, nakon rata padaju u ruke špijuna i boljševika te stižu čak do kineskog Šangaja.

- Jako dugo sam se bavio pisanjem ove knjige, jer je ona zahtijevala mnogo istraživanja i čitanja drugih knjiga. To je drugačije nego kad pišeš autobiografske stvari, koje naprosto poznaješ…Na početku sam mislio da Rafael i Osman trebaju biti samo prijatelji. No, u neko doba sam došao na ideju da se zaljube jedan u drugog. Za mene je ta knjiga jedna vrsta esejističkog, ali i ljubavnog epa, čiji je glavni junak Rafael, koji umije da voli. Dakle, poruka knjige je da ljubav pobjeđuje sve. Drago mi je da je to prepoznato i da knjiga izaziva toliku pažnju - istakao je Aleksandar Hemon.

Pored rediteljice Selme Spahić autorski tim predstave čine dramaturginje Nejra Babić i Emina Omerović, scenografkinja Lili Anschütz, kostimografkinja Selena Orb, kompozitori Draško Adžić i Damir Imamović, koreografkinja Ena Kurtalić. Korepetitorka je Tijana Vignjević.

Glumačku podjelu čine Tatjana Šojić, Snežana Bogićević, Hana Zrno, Alban Ukaj, Ermin Bravo, Igor Skvarica, Kemal Rizvanović i Faruk Hajdarević.

Premijera predstave "Svijet i sve u njemu" zakazana je za 16. januar 2025. godine s početkom u 20.00 sati, a reprize su 17. i 18. januara.

Provođenje projekta omogućeno je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), saopćeno je iz SARTR-a.