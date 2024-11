Zijah A. Sokolović za "Avaz": Pozorište ima snagu koju ne primjećujemo

Krajem oktobra na sceni JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, u okviru THEATRO projekta, premijerno je izvedena predstava „Plastika“ u režiji sjajnog Zijaha A. Sokolovića (73). To je umjetnički odgovor na aktuelne ekološke izazove, namijenjen djeci i odraslima.

Sokolović je govorio za „Dnevni avaz“ te je istakao da su THEATRO projekt i sve teme kojima se bavi vrlo važni za razvoj mladih ljudi.

- Ali i za njihovo susretanje s okolnostima s kojima se susreću u svom odrastanju i okolini u kojoj žive. Tako da, i poslije predstave „Ako pčele odu“ i sada „Plastike“, to je informacija pomoću koje na jedan najbrži mogući način mladi razumiju svijet u kojem žive, i da pokušaju da ga učine, ne boljim, nego drugačijim – rekao je Sokolović.

Naglasio je da pozorište ima snagu koju mi ne primjećujemo.

- Živimo pozorišno i tako se ponašamo, ne razumijemo do kraja taj trenutak da se živi čovjek obraća živom čovjekom. Jer danas je to nekako više preko medija, televizije ili novina. Drugačije je kad čovjek u jednoj pozorišnoj predstavi – glumac – to direktno kaže. To dobija sasvim neku drugu dimenziju. Po evoluacijama koje smo radili i u Hrvatskoj i u Austriji, djeca su 98 posto za to da se ovim putem informišu i da se ovim putem s njima razgovara o njihovom životu – istakao je Sokolović.