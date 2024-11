Glumica i direktorica Maja Salkić za "Dnevni avaz": Nasilje i pedofilija nisu samo tema za naslovnice

Maja Salkić je glumica i direktorica Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) koja iza sebe ima godine rada na kulturnoj sceni Sarajeva kroz predstave, filmove i serije, kao i saradnju s raznim umjetnicima i brojne nagrade.

Nedavno je u SARTR-u odigrana predstava "Oslobođenje Sarajeva", čiju adaptaciju teksta i režiju potpisuje reditelj Haris Pašović.

Prenijeti poruku

U predstavi se ističe glumica i direktorica Salkić, koja je za “Avaz” kazala kako je želja cijelog tima da se prenese poruka “Da se nikad ne ponovi.”

- Radila sam na predstavi kao direktorica, producentica i glumica. To sve zajedno nije lako. Naravno, te linije nikada ne mogu biti jasne i prožimaju jedna drugu. Samim tim bilo je mnogo odricanja, rada vikendima, slobodnim danima i na sceni se to vidi i jasno je kolika je posvećenost svih članova ekipe. Radovali smo se goblenima, krpama, singerici, starom klaviru, starinskim papučama, pjesmama koje smo pronalazili, vježbala sam klavir kao prije tridesetak godina i to je ono što publika cijeni - rekla je Salkić.

Salkić je kazala da kroz predstavu “Oslobođenje Sarajeva” želi osvijestiti probleme koji se dešavaju oko nas, uključujući i trenutne ratove koji se dešavaju u svijetu.