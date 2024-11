Sutra promocija knjige Sanela Kajana: "Stari most u Mostaru: rat, rušenje, obnova"

Na godišnjicu rušenja Starog mosta u Mostaru, sutra će u ovom gradu biti održana promocija knjige autora Sanela Kajana pod nazivom "Stari most u Mostaru: rat, rušenje, obnova (1991 – 2005)".



Kajan, kao neko ko je iznimno vezan uz Mostar, posjeduje veliku arhivu novinskih tekstova iz mnoštva dnevnih listova, sedmičnika i specijaliziranih časopisa o Mostaru, pa samim tim i o simbolu grada - Starom mostu.

- Godinama sam razmišljao o ovakvom djelu, gdje bi se na jednom mjestu našli medijski materijali vezani uz simbol Mostara, Stari most, i to iz perioda njegove najturbulentnije prošlosti. No, uvidjevši da "nadležni" i "odgovorni", kako nazivam one koji ne rade svoj posao, a na pozicijama su, one koji su nesvjesni vremena u kojem žive, nezainteresovani, pa i potpuno pasivni, a na funkcijama su – da iz godine u godinu ignorišu datum 9. novembar, kada su HVO i Hrvatska vojska srušili Stari most, odlučio sam reagovati. Sramotan i nedopustivo ignorantski odnos gradskih vlasti Mostara, predvođenih HDZ-om, a uz, nažalost moram to reći, prešutnu podršku pojedinih bošnjačkih lokalnih funkcionera, prema simbolu grada - Starom mostu, seže još unazad nekoliko decenija - izjavio je Kajan.

Dodaje da se takva situacija ponavljala iz godine u godinu, a prošle godine, na 30-tu godišnjicu rušenja Starog mosta, došli smo do trenutka kada su stanovnici Mostara molili predstavnike vlasti da organizuju bilo šta povodom obilježavanja 9. novembra, dana kada su pripadnici HVO-a i Hrvatske vojske srušili Stari most.

- Da nije Kluba skakača u vodu "Mostari" i nekoliko pojedinaca i škola, 9. novembar 1993. ne bi bio ni spomenut. Iziritiran ovom činjenicom, a svjestan važnosti Starog mosta, kao višeznačnog simbola, odlučio sam u jedno djelo, jednu knjigu, objediniti period od njegovog rušenja, preko obnove, do uvrštenja na UNESCO listu! Kao znak moje ljubavi svom gradu i znak poštovanja prema simbolu Mostara, Starom mostu. Dakle, u novembru prošle godine krenuo sam sa svakodnevnim radom na pripremi knjige. I kad kažem svaki dan, bukvalno je tako i bilo. Uz moju arhivu, od pomoći su mi bili i Arhiv Bosne i Hercegovine i Arhiv Federacije BiH. I evo, ovog novembra - knjiga je tu!

Promocija knjige na simboličan datum

- Na jednom mjestu sam uvezao medijski materijal vezan uz simbol Mostara, Stari most, i to iz perioda njegovog rušenja, preko radova na obnovi i dovršetku izgradnje, do uvrštenja Starog mosta na UNESCO listu. Promociju sam zakazao, simbolično 9. novembra, na datum kada su neki pomislili da je duh Mostara ubijen, a simbol ovog grada zauvijek nestao. O, kako su se grdno prevarili! Naša ljubav prema ovom gradu i njegovom simbolu je još jača! Iako je knjiga tematski definisana sudbinom Starog mosta, simbola Mostara, da bi se rasvijetlile okolnosti koje su presudno utjecale na njegovo rušenje i obnovu, izabrani tekstovi obuhvataju šire događaje. Ponuđena građa bazirana je na tekstovima i fotografijama redakcija listova iz Mostara, Sarajeva, Beograda, Zagreba, Splita... Koristeći izvore iz 40 medijskih kuća sa šireg geografskog područja, obuhvaćen je period u rasponu od 14 godina burnih događaja vezanih uz Stari most, od 1991. do 2005. godine - navodi Kajan.

Knjiga sadrži mnoštvo podataka i arhivskog materijala

Knjiga pruža ne samo obilje podataka o Starom mostu, nego i detalje njegove obnove, što istraživačima znatno olakšava traženje određenih podtema. Niz delegacija, političkih ličnosti kao i uglednih pojedinaca dolazilo je u Mostar zanimajući se za način i tok obnove Starog mosta, jer je rekonstrukcija postala svjetski projekat, tako da su i njihova imena zabilježena na stranicama ove knjige. Posebna po značaju je sama ceremonija otvaranja obnovljenog mosta. Ovdje su pruženi podaci o pripremi manifestacije, sve do završnog čina.

- Želim reći i to da ja nisam književnik, i ne doživljavam sebe kao takvog. Ova knjiga nije ni poezija, ni proza. Riječ je o dokumentarno-historijskom djelu, za koje želim da pomogne svima koji budu istraživali period sadržan u knjizi, i vezan uz Stari most. Posebnu zahvalnost iskazujem izdavaču knjige Narodnoj biblioteci Mostar i njenom direktoru gospodinu Omeru Mičijeviću i svim usposlenicima Biblioteke, te recenzentima knjige: profesoricama doktoricama Maji Popovac i Lejli Žujo Marić, kao i Zlatku Serdareviću, s kojim sam godinama radio na Radio-Televiziji Mostar, svjedočeći i izvještavajući o dešavanjima u Mostaru i događajima koji su obilježili njegovu skoriju historiju. Naravno, zahvalnost i onima koji će knjigu čuvati kao jedno svjedočanstvo izuzetno važnog perioda mostarske prošlosti - izjavio je Kajan.



- Knjiga koju je priredio Sanel Kajan priloženim novinskim tekstovima govori otvarajući dubine vremena i osvježavajući pamćenje, ali i edukujući sve one čitaoce koji su rođeni poslije tragičnih ratnih događaja, a koji su danas zreli i društveno odgovorni ljudi. Sanel Kajan vjerodostojan je svjedok koji svoj glas ustupa dokumentarnoj građi na način da gradi mozaik tekstova koji sâm po sebi kazuje i vrijedi kao dokaz o vremenu - navodi se u recenziji prof.dr. Lejle Žujo – Marić.