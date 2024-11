Umjetnica Hana Hukić za "Dnevni avaz": Šarenilo je izlaz iz tame

- Period pandemije me posebno inspirisao. Bili smo zatvoreni i uskraćeni za dotadašnje aktivnosti, pa sam se počela posvećivati slikanju, otkrivajući nove metode i vlastite mogućnosti. Moram priznati da sam bila iznenađena vlastitom sposobnošću, koje dotad nisam bila svjesna - rekla je Hukić.

Inspiraciju pronalazi u svemu što je u određenom trenutku okružuje, kazala je.

- Posebno volim kada se inspiracija poklopi s mojim raspoloženjem. Ponekad su to mali detalji iz svakodnevnog života, a ponekad djela drugih umjetnika koji su mi velika inspiracija. Njihova kreativnost me potiče da istražujem granice vlastitih mogućnosti, a volim izazove i uživam u tome da vidim do kojeg nivoa mogu doseći kako u tehnici tako i u izražavanju emocija kroz boje i oblike - rekla je Hukić.

Planovi za budućnost

Razmišlja o organizaciji nove izložbe u skorijoj budućnosti, gdje bi predstavila radove s novim tehnikama koje trenutno istražuje.

- Želim predstaviti kombinaciju reljefne paste i zlatnog papira, kojima želim unijeti dodatnu dubinu i sjaj u svoje slike. Možda će se ta ideja ostvariti već iduće godine, ko zna - volim ostaviti prostor za kreativne izazove i nova iznenađenja - zaključila je Hukić.