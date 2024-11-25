Opera "Tvrtko, kralj bosanski" povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 29. novembra 2024. godine, u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će upriličena praizvedba opere "Tvrtko, kralj bosanski" kompozitora Ammara Jažića.

Opera je zasnovana na romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" Jasmina Imamovića, uz libreto pjesnika Muamera Kodrića. Inicijator izrade i kreativni producent opere je Bošnjačka zajednica kulture, dok je Narodno pozorište Sarajevo izvršni producent.

Prva nacionalna opera

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" Ammara Jažića, prema romanu Jasmina Imamovića i libreto Muamera Kodrića, jedinstveno je djelo u historiji umjetničke muzike Bosne i Hercegovine. Tematski usmjerena na ličnost prvog bosanskog kralja, Tvrtka I Kotromanića, i historiju srednjovjekovne bosanske države, ova opera predstavlja prvo bosanskohercegovačko operno djelo u klasičnom žanrovskom okviru, a istovremeno i prvu nacionalnu operu u Bosni i Hercegovini.

Ova opera nije samo značajna zbog svojeg žanra, već je i visoki umjetnički iskorak u razvoju bosanskohercegovačke operne i muzičke scene. Temeljena na povijesnim činjenicama o Tvrtkovoj Bosni, koja je bila jedna od najvažnijih i najprosperitetnijih južnoslavenskih država u srednjem vijeku, opera oživljava period u kojem je Tvrtko proširio granice Bosne i uspostavio stabilnost te unaprijedio društveni i kulturni razvoj.

Tvrtkova Bosna bila je zemlja napretka i pravde, zemlja mira i zajedničkog života - upravo takvu Bosnu prikazuje opera "Tvrtko, kralj bosanski". Ovo djelo nudi modernu interpretaciju bosanske prošlosti, bez mitološkog i neoromantičarskog pretjerivanja, stvarajući sliku o Bosni kakvu bi trebali pamtiti i kakva bi trebala biti u savremenom kontekstu.

Poetski libreto

U nastanku libreta, Muamer Kodrić je roman "Ljetopis o kralju Tvrtku" Jasmina Imamovića transponirao u poetičnu formu s naglašenim lirsko-poetskim tonovima, stvarajući operni tekst koji je istovremeno dramatičan i duboko emotivan. Libretom dominira unutrašnji svijet likova - njihove unutarnje dileme, strahovi, težnje i želje. Ovaj pristup dodaje dubinu likovima i radnji, stvarajući istovremeno emotivnu napetost koja je ključna za opernu izvedbu.

Simbioza romaneskne interpretacije Imamovića i lirskih iskaza Kodrića stvorila je jedinstveno tekstualno polazište koje kompozitor Ammar Jažić vrsno transponira u muzički izraz. Jažić, poznat po svom majstorstvu u klasičnoj muzici i tonalnom pristupu, stvorio je bogatu, složenu i emocionalnu operu koja uključuje sve ključne izražajne elemente operne umjetnosti - simfonijski orkestar, soliste, hor i balet, stvarajući tako pravi monumentalni operni opus.

Kralj Tvrtko i Bosna njegovog vremena

Osnovna inspiracija za operu "Tvrtko, kralj bosanski" dolazi iz povijesti, ali se u njoj ogleda i savremeni značaj bosanske tradicije i vrijednosti. Tvrtko je u srednjem vijeku bio simbol političke stabilnosti i kulturnog napretka, a opera ovu njegovu figuru dočarava kao vladara mira, koji je ujedinio narod i stvorio prosperitetnu državu. Tvrtkova Bosna bila je zemlja blagostanja i zajedništva, a opera oslikava njegovu političku mudrost i sposobnost izgradnje stabilne i napredne države.

Značaj opere

Opera "Tvrtko, kralj bosanski" predstavlja veliki korak za bosanskohercegovačku opernu umjetnost. Uključujući vrhunske umjetnike, među kojima su dirigent Josip Šego, reditelj Dražen Siriščević, solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo te Sarajevska filharmonija, kao i koreografkinja Mojca Majcen i scenograf Slaven Raos, ovo djelo donosi visoku umjetničku vrijednost i dodatno doprinosi afirmaciji bosanske kulturne baštine i identiteta.

Opera je podržana od strane visokih pokrovitelja, uključujući člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića, premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, kao i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, a njezina praizvedba bit će povod za ponos cijele zemlje.

Ovaj iznimno važan projekt, koji je rezultat saradnje Bošnjačke zajednice kulture i Narodnog pozorišta Sarajevo, predstavlja važan kulturni događaj koji će zasigurno ostaviti trajni trag na muzičku i kulturnu scenu Bosne i Hercegovine.