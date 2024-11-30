Na Sarajevo Dance Festivalu više od 200 takmičara iz 52 države svijeta

Međunarodno takmičenje u sportskom plesu 11. Sarajevo Dance Festival u okviru kojeg se održava Svjetsko prvenstvo u četiri kategorije, okupilo je 2.000 vrhunskih takmičara, plesače iz 52 države svijeta sa svih kontinenata.

Na svjetskom prvenstvu za sportsko-plesne parove danas nastupa 69 parova iz 40 država i tu nema slabih, zato što svaka država ima pravo poslati maksimalno svoja dva najbolja para.

Također, večeras Bosna i Hercegovina ima priliku da ispiše historiju u sportskom plesu, jer nastupa članica Plesnog kluba „Astorija“ - Ivona Ćurć, aktualna viceprvakinja svijeta.

Ona će imati priliku da pred domaćom publikom ode korak dalje i da se okiti titulom svjetskih prvaka, a to bi ne samo za klub, već i državu BiH puno značilo, jer je to veliko sportsko postignuće.

Organizator plesne manifestacije je Plesni klub „Astorija“, a direktor kluba i trener sportskog plesa Mirza Geljo ima velika očekivanja od ovog takmičenja, jer se trude da takmičari ponesu ne samo osvojene medalje, nego i lijepe utiske iz Sarajeva.

- Cilj organiziranja velikog takmičenja je veći nivo sportskog plesa u Bosni i Hercegovini, ali i podizanje imidža naših saveza i naših takmičara na međunarodnoj sceni – kazao je Geljo Feni.

Svi klubovi u Bosni i Hercegovini, navodi, žive od plesa, žive od članova i ukoliko mi imamo dobre takmičare i ukoliko pravimo dobre rezultate, naši klubovi će dobro raditi.

Drugi cilj, pojasnio je, je međukulturna saradnja, povezivanje, promocija turizma u Kantonu, gradu, državi.

- Tome u prilog, govori i činjenica da mi danas imamo više od 2.000 takmičara iz 52 države, sa svih kontinenata svijeta - Afrika, Južna i Sjeverna Amerika, Evropa, Azija. Svi su tu i mi smo ponosni na to da u Sarajevu imamo ovako spektakularan događaj - naglasio je Geljo.

Smatra da je to prilika i da se podigne svijest ljudi o značaju plesa kao specifične sportske discipline kojom se emocije kreativno i umjetnički izražavaju.

Također to je istovremeno i sport, jer da bi se dobro plesalo, mora se puno trenirati, fizički vježbati.

- Želja svih klubova i trenera sportskog plesa je da ples bude jedan od najpopularnijih sportova u BiH. Želimo da svi klubovi rade kako treba, da imaju jednu generaciju koja je talentirana, kvalitetna – poručio je direktor kluba i trener sportskog plesa Mirza Geljo.

Sarajevo Dance Festival, najveći je sportski plesni događaj u BiH a ove godine donosi četiri WDSF svjetska prvenstva u latinoameričkim plesovima.

Sportsko plesni klub Astorija ima čast da ugosti najbolje svjetske plesače i takmičare u kategorijama: WDSF Svjetsko prvenstvo za sportske plesne parove (kategorija omladinaca) i WDSF Svjetsko prvenstvo za takmičarke (kategorije Junior 2, omladinci i odrasli).

Pored svjetskih prvenstava, festival je donio i međunarodna WDSF takmičenja za parove, pojedinačne takmičare i grupe.

Ovo je prvi put da Sarajevo postaje domaćin takmičenja ovakvog nivoa u svijetu sportskog plesa, čime grad potvrđuje svoju poziciju na globalnoj plesnoj mapi.

Festival istovremeno slavi raznolikost, umjetnost i sport, donoseći spoj tradicionalnih i modernih plesnih stilova.