Glumica Vanesa Glođo za "Dnevni avaz": Blagodat iskustva je da se sve lakše snalazim u projektima

Bh. glumica Vanesa Glođo ima višedecenijsku karijeru i mnoštvo odigranih uloga u pozorištima, na malim ekranima i velikim platnima.

Prvu ulogu ostvarila je s 19 godina, a za "Dnevni avaz" istakla je da joj je uvijek najdraži projekt onaj na kojem trenutno radi.

Blagodat iskustva

- Osjećam da se u svakom novom projektu sve lakše i bolje snalazim. To je blagodat iskustva – kazala je Glođo.

Istakla je da jezičke i kulturne granice na našim prostorima često utječu na percepciju glumačkih uloga i njihov raspored u regionalnoj filmskoj i pozorišnoj sceni.

- Naši prostori – šta to danas znači jezički? Spremni smo naše glavne uloge, čak i one koje su vezane upravo za naš prostor i nama specifičan govor, dodijeliti glumcima iz regije. S druge strane, takva praksa za naše glumce je rjeđa, i ako igramo nekoga, to će najčešće biti Bosanac, Hercegovac, Krajišnik itd. Pretpostavljam da je to uslovljeno našim uvjerenjima, dok je novac samo posljedica tih uvjerenja – objasnila je Glođo.

Kazala je da balansiranje između privatnog života i profesionalnih obaveza zahtijeva posebnu vještinu i disciplinu.

- Organizacija i neodlaganje obaveza ključ su mog uspjeha u tome, iako to nije nešto što mi je prirodno svojstveno, već je došlo s iskustvom – spomenula je Glođo.

Filmski set

Istakla je da je ključ svakog uspješnog projekta stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad.

- Dobri uslovi podrazumijevaju dobar tekst, dobru ulogu, dobru produkciju, gdje god je takvo pozorište, filmski set ili set za seriju, radijski studio, ja sam zadovoljna – dodala je Glođo.

Glođo je trenutno uključena u tri nova projekta koja uključuju međunarodne saradnje.

- Sve tri su u saradnji sa stranim investitorima, ali još nije poznato kada i da li će biti prikazani kod nas – otkrila je Glođo.

Ostvarenje želje

S rediteljicom Lajlom Kaikčija Glođo je sarađivala na predstavi "Potpuni stranci“ što je za nju, kako kaže, bilo ostvarenje želje koja je u njoj dugo tinjala.

- Njen rediteljski pristup ostavio je na mene dubok utisak. Nadam se da ću ponovo sarađivati s Lajlom. Gledala sam njenu predstavu "Ravna ploča“ i poželjela da imam takvog reditelja.

Lik Vane kojeg tumačim pankerka je u menopauzi kojoj se brak i život polako raspadaju. Na sve to, ona se sa suprugom nalazi u gostima, gdje bi bilo najbolje da niko ne sazna koliko je situacija zapravo loša – rekla je Glođo.