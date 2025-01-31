"Mirna Bosna" osvojila Ljubljanu: Ovacije za hit-predstavu Kamernog teatra 55 na regionalnom RUTA festivalu

Gostovanje Kamernog teatra 55 u Mestnom gledališču ljubljanskom (MGL), 31. januara u 19 sati, proteklo je u znaku euforične reakcije publike, koja je ansambl nagradila dugotrajnim i gromoglasnim aplauzom.

Predstava “Mirna Bosna”, rađena prema tekstu talentiranog mladog autora Borisa Lalića i u režiji renomiranog Saše Peševskog, trijumfalno je izvedena u Ljubljani u okviru prestižnog regionalnog RUTA festivala.

Ova dinamična i provokativna predstava balansira na tankoj liniji između kriminala i poštenja, tragedije i komedije, čineći je istinskom “komedijom preživljavanja”, kako je i naziva njen autor Boris Lalić. Kroz sudbine porodica Šabić i Aleksić, predstava oslikava univerzalnu borbu za opstanak u savremenom društvu, ostavljajući publiku u dilemi – da li da se smije ili da zaplače.

- Na svijet donijete porodice Šabić i Aleksić klasični su predstavnici svih ljudi koji se svakodnevno snalaze ne bi li opstali, i upravo ta realnost ih čini istovremeno tragičnim i urnebesno smiješnim. Ova priča nije samo teatarski komad – ona je preslikana slika stvarnosti - istakao je reditelj Saša Peševski.

Glumačku postavu čine izvanredni Feđa Štukan, Vanesa Glođo, Gordana Boban i Davor Golubović, dok je dramaturgiju vješto oblikovao Vedran Fajković. Scenografiju i kostimografiju potpisuje talentirana Adisa Vatreš Selimović, a inspicijent predstave je Senad Bešić.

Gostovanje u Ljubljani još jednom je potvrdilo status “Mirne Bosne” kao jedne od najzapaženijih predstava regionalne scene – komad koji istovremeno nasmijava, potresa i tjera na razmišljanje.