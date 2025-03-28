Milomir Kovačević Strašni za “Avaz”: Svaka fotografija je priča za sebe

Postavka pod nazivom “Djeca rata, ljudi mira” donosi dvostruke portrete ljudi koji su kao djeca fotografisani tokom rata, a sada su prikazani i u svojoj odrasloj dobi.

Postavka će biti otvorena u Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i trajat će do 3. aprila, a ulaz će biti besplatan kao rođendanski poklon Muzeja publici.

Pred otvorenje izložbe razgovarali smo sa Milomirom Kovačevićem Strašnim koji je za “Dnevni avaz” otkrio kako je došlo do same izložbe ali i podijelio s nama par informacija o ljudima sa portreta. Poručio je da je svaka fotografija priča za sebe.

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