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Milomir Kovačević Strašni za “Avaz”: Svaka fotografija je priča za sebe

Postavka će biti otvorena u Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i trajat će do 3. aprila

Milomir Kovačević. Avaz

Piše: Dženita Vilajet Avdičević

28.3.2025

Muzej ratnog djetinjstva obilježava osam godina postojanja posebnom izložbom u saradnji s poznatim sarajevskim fotografom Milomirom Kovačevićem Strašnim. 

Postavka pod nazivom “Djeca rata, ljudi mira” donosi dvostruke portrete ljudi koji su kao djeca fotografisani tokom rata, a sada su prikazani i u svojoj odrasloj dobi.

Postavka će biti otvorena u Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i trajat će do 3. aprila, a ulaz će biti besplatan kao rođendanski poklon Muzeja publici.

Pred otvorenje izložbe razgovarali smo sa Milomirom Kovačevićem Strašnim koji je za “Dnevni avaz” otkrio kako je došlo do same izložbe ali i podijelio s nama par informacija o ljudima sa portreta. Poručio je da je svaka fotografija priča za sebe.

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# MUZEJ RATNOG DJETINJSTVA
# MILOMIR KOVAČEVIĆ STRAŠNI
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